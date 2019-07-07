За наших медиков: ВСУ нанесли оккупантам сокрушительный удар (видео)

На Донбассе воины ВСУ ликвидировали вражеский Дзот (долговременная замаскированная огневая точка) и нанесли оккупантам потери в живой силе. В результате точных ударов в районе Хутора Вольное в Луганской облатси были уничтожены 3 боевика, еще 4 получили ранения. Соответствующее видео опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Отмечается, что информация про проведение успешной операции украинских военных появилась накануне, а сайчас в сети вышло видео той самой "ответки" за убитых в начале июля медиков.

"Та самая, которую ВСУ продолжает раздавать на других участках фронта. Поднимают волонтерские дроны, тщательно разведывают и снимают позиции врага, анализируют и потом точными ударами их уничтожают. Точными. Как я и писал, сравнивают с землей, до основания, ниже фундамента, вместе с оружием, боеприпасами и живой силой", - говорится в публикации.

ВСУ ликвидировали Дзот оккупантов около хутора Вольный (Фото с Facebook-страницы Юрия Мысягина)

Также Мысягин рассказал, что окраина хутора Вольный была вся укреплена: Дзот, блиндаж, окопы по всему переднему краю и между домами, которые были превращены в склад боеприпасов, жилище и КСП взвода.

После проведения разведки группой К-2 из 54-й механизированной бригады, военные разработали и провели "очень быструю и разрушительную для врага операцию".

Отработали по всем целям. В результате были уничтожены: Дзот, блиндаж, склад боеприпасов - до основания, КСП взвода - до основания, жилое помещение - до основания.

ВСУ нанесли боевикам сокрушительный удар - отомстили за медиков (Фото с Facebook-страницы Юрия Мысягина)

"Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там. По подтвержденной информации живая сила не досчиталась: 3-200; 4-300", - написал Мысягин.

Волонтер добавил, что ВСУ били "ювелирно" и точно по целям, и "ни одна "птичка" не ушла в сторону".

Военные ВСУ нанесли удары по вражеским позициям под хутором Вольный (Фото с Facebook-страницы Юрия Мысягина)

Напомним, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.

Как сообщалось ранее, волонтер Наталья Юсупова обратилась к украинцам за помощью для тяжелораненных бойцов, которых привезли в киевский госпиталь. Бортом прилетели одинадцать воинов с ампутациями ног, среди них есть бойцы, которым по 21-23 года.