За наших медиків: ЗСУ завдали окупантам нищівного удару (відео)

На Донбасі воїни ЗСУ ліквідували ворожий ДЗВТ (довготривала замаскована вогнева точка) і завдали окупантам втрат у живій силі. В результаті точних ударів в районі Хутора Вільний у Луганській облатсі були знищені 3 бойовика, ще 4 отримали поранення. Відповідне відео опублікував відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що інформація про проведення успішної операції українських військових з'явилася напередодні, а зараз в мережі вийшло відео тієї самої "відповіді" за убитих на початку липня медиків.

"Та сама, яку ЗСУ продовжує роздавати на інших ділянках фронту. Піднімають волонтерські дрони, ретельно розвідують і знімають позиції ворога, аналізують і потім точними ударами їх знищують. Точними. Як я і писав, рівняють із землею, до фундаменту, нижче фундамента, разом із зброєю, боєприпасами та живою силою", - йдеться у публікації.

ЗСУ ліквідували ДЗВТ окупантів біля хутора Вольний (Фото з Facebook-сторінки Юрія Мисягіна)

Також Мисягін розповів, що околиця хутора Вільний була вся укріплена: ДЗВТ, бліндаж, окопи по всьому переднього краю і між будинками, які були перетворені на склад боєприпасів, житло та КСП взводу.

Після проведення розвідки групою К-2 з 54-ї механізованої бригади, військові розробили і провели "дуже швидку і руйнівну для ворога операцію".

Відпрацювали по всім цілям. В результаті були знищені: ДЗВТ, бліндаж, склад боєприпасів - до фундаменту, КСП взводу - до фундаменту, житлове приміщення - до фундаменту.

ЗСУ завдали бойовикам нищівного удару - помстилися за медиків (Фото з Facebook-сторінки Юрія Мисягіна)

"Дістали ворога скрізь. Підвали не допомогли, і там дістали. За підтвердженою інформацією жива сила не дорахувалася: 3-200; 4-300", - написав Мисягін.

Волонтер додав, що ЗСУ били "ювелірно" і точно по цілях, і "жодна "пташка" не пішла в бік".

Військові ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях під хутором Вільний (Фото з Facebook-сторінки Юрія Мисягіна)

Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

Як повідомлялося раніше, волонтерка Наталя Юсупова звернулася до українців по допомогу для тяжкопоранених бійців, яких привезли в київський госпіталь. Бортом прилетіли одинадцять вояків з ампутованими кінцівками ніг, серед них є бійці, яким 21-23 роки.