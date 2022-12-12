Наші попереду: жіноча збірна України вперше здобула Кубок світу з боротьби

Як дівчата виборювали перемогу?

Змагання проходили 10-11 грудня в місті Коралвілл.

Нашу збірну представляли 10 спортсменок: Оксана Лівач, Альбіна Рілля, Аліна Грушіна-Акобіа, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Ірина Коляденко, Катерина Зелених, Тетяна Сова-Ріжко, Алла Бєлінська та Анастасія Осняч-Шустова.

На шляху до фіналу Україна змагалася з трьома найсильнішими командами Монголії, Японії та Китаю.

Україна перемогла на Кубку світу з боротьби (фото: United World Wrestling)

У другому раунді наші побороли Монголію з рахунком 7:3. Перемогти Японію було дещо складніше, але з рівним рахунком 5:5 нашим силачкам це таки вдалося завдяки класифікаційним очкам.

У фінальному раунді українки перемогли команду Китаю з рахунком 6:4. У своїх зустрічах перемогли Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

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Аліна Грушина під час поєдинку зі срібною олімпійською чемпіонкою з Китаю (фото: United World Wrestling)

Варто зазначити, що на Кубку світу з боротьби це вже третя медаль України, але перша золота.

До того ж Україна увійшла до четвірки країн, які вигравали Кубок світу з жіночої боротьби. Найбільше титулів належить Японії - 11 кубків, Китаю - 6, США - 1, а відтепер й Україні.

Україна перемогла на Кубку світу з боротьби (фото: United World Wrestling)