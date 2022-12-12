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Наши впереди: женская сборная Украины впервые завоевала Кубок мира по борьбе

Женская сборная Украины по спортивной борьбе (фото: United World Wrestling)
Автор: Юлия Гаюк

Женская сборная Украины по борьбе впервые добыла в борьбе Кубок мира в этой дисциплине. В финале соревнований украинки обошли китаянок со счетом 6:4.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Как девушки боролись за победу?

Соревнования проходили 10-11 декабря в городе Коралвилл.

Нашу сборную представляли 10 спортсменок: Оксана Ливач, Альбина Рилля, Алина Грушина-Акобиа, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Ирина Коляденко, Екатерина Зеленых, Татьяна Сова-Рижко, Алла Белинская и Анастасия Осняч-Шустова.

По пути в финал Украина соревновалась с тремя сильнейшими командами Монголии, Японии и Китая.

Украина победила на Кубке мира по борьбе (фото: United World Wrestling)

Во втором раунде наши одолели Монголию со счетом 7:3. Победить Японию было несколько сложнее, но с равным счетом 5:5 нашим силачкам это удалось благодаря классификационным очкам.

В финальном раунде украинки выиграли команду Китая со счетом 6:4. В своих встречах победили Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.

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Алина Грушина во время поединка с серебряной олимпийской чемпионкой из Китая (фото: United World Wrestling)

Следует отметить, что на Кубке мира по борьбе это уже третья медаль Украины, но первая золотая.

К тому же, Украина вошла в четверку стран, которые выигрывали Кубок мира по женской борьбе. Больше всего титулов принадлежит Японии - 11 кубков, Китаю - 6, США - 1, а теперь и Украине.

Украина победила на Кубке мира по борьбе (фото: United World Wrestling)

Ранее мы рассказывали о восьмерке украинок, попавших в сотню самых влиятельных женщин мира 2022 года.

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