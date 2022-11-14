Складаються, як лего. Під Києвом створюють модульні будинки для зимівлі: унікальні фото

Проте таке житло має низку недоліків. Зокрема, труднощі із зимівлею, поділ території з іншими людьми тощо. Тому на Київщині з'явилася ініціатива, яка розв'язує всі ці проблеми.

Питання житла зараз гостро стоїть для багатьох українців. Хорошим рішенням стали тимчасові модульні будинки, адже їх можна швидко виготовити у великій кількості.

Styler поспілкувався із керівницею компанії-виробника Марією Шиян про відмінності від інших модульних будинків і чому допомога не є безкоштовною.

Чим ці будиночки відрізняються від інших модульних?

Насамперед за словами Шиян, це повноцінна оселя за три дні, з кухнею, санвузлом та підключенням до усіх комунікацій. У будинку можна жити протягом всього року, завдяки підігріву підлоги та забезпеченні теплоощадження конструкції.

"Наші будинки перебувають у сегменті соціального житла, оскільки ідея була в тому, щоб надавати оселі тим, хто втратив житло внаслідок війни та не має ресурсів відновити їх самостійно", - розповідає Марія.

Зараз для виробництва використовують металевий каркас, який служитиме довше за дерево та монтується за п'ять годин на місці встановлення будинку. Модулі, з яких складається будинок, не вимагають габаритного перевезення, тому є досить мобільними.

Процес виготовлення модульних будинків

"Наші будинки, як лего, їх можна розбирати та добудовувати, якщо у родині з'явиться малюк. Ми передаємо родині будинок, який повністю наповнений технікою, декором та внутрішнім оздобленням, фактично потрібно лише занести особисті речі та жити", - каже керівниця.

Також однією з найважливіших ідей проєкту стала боротьба з внутрішньою міграцією.

"Люди мають повертатися до своєї землі, спілкуватися зі своїми сусідами, бо ніхто не зрозуміє їх краще за тих, з ким вони пережили так багато. Тому ми вирішили не створювати модульні містечка окремо, а ставити будинки на території власників", - пояснює Марія.

Наразі модульні будинки цієї компанії отримали вже шість сімей, а ще три отримають житло з дня на день.

Зруйновані обстрілами росіян будинки цивільних

Модульний будинок, зведений на території старого зруйнованого

Чому допомога не безплатна?

Зараз вартість одного трьохмодульного будиночка становить 15 000 доларів. Це з наповненням, технікою, текстилем і навіть збіркою.

Керівниця компанії каже, що саме в цьому і полягає ідея створення будинків. Тому що люди, які вражають своєю сміливістю світ мають право на гідне житло.

"Ми постійно працюємо над залученням у проєкт бізнесу та міжнародних фондів, зараз співпрацюємо з деякими українськими компаніями, які дають знижки для товарів, тому ціна виходить меншою за ринкову пропозицію модульного житла", - наголошує жінка.

Так облаштовані модульні будинки всередині

Стосовно допомоги з-за кордону, то вона також присутня. Наприклад, три підлітки з США перейнялися історією українських родин і зібрали 55 000 доларів, на які було збудовано три будинки.

Чия історія вам найбільше запам'яталася?

"Для мене історія Галини з Макарова була однією з найболючіших. Галина працювала у пологовому будинку та жила зі своїм батьком та сином. Одна ракета у будинок поділила її життя на "до" та "після"", - ділиться Марія.

Галина та син залишилися живими, але її батько помер прямо в будинку. Зараз жінка має нове житло, сусіди подарували їй собаку, яку назвали Стефанія.

Галина з Макарова із собакою Стефанією на руїнах будинку

"Коли ми зустрілися вперше, Галина була дуже похмурою, замкнутою, спочатку поставилася з недовірою. Зараз ми побачили іншу людину. Вона усміхнена, показувала нам фото з дитинства сина та її життя. Щасливі, що воно продовжується у нашому будиночку", - підсумовує керівниця компанії.

Сім'ї, яким уже надали нове модульне житло