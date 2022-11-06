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Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото)

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Київська область, Неділя 06 листопада 2022 20:46
Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото) Колаж РБК-Україна: нові модульні містечка встановили у Київській області
Автор: Володимир Костирін

У Київській області встановили нові модульні містечка для переселенців - такі два комплекси будиночків, побудованих завдяки підтримці польського уряду, з'явилися в селищі Іванків та селі Кухарі.

Про це повідомили у прес-службі Київської обласної військової адміністрації.

У першому містечку завершено роботи з облаштування однієї модульної секції, у другому - повністю готові вже дві.

У модульному містечку в Іванкові житло розраховано на проживання 88 людей, а у с. Кухарі можуть розселитися 176 громадян - тимчасово переміщених осіб.

Такі комплекси відкрили в суботу, і тепер переселенці, які втратили своє житло через повномасштабне вторгнення РФ і бойові дії, почали заїжджати в нові будинки.

Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото)Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото)

У Київській області відкрили нові модульні містечка (фото: t.me/kyivoda)

У кожній секції - 22 кімнати для проживання. В ОВА також уточнили, що є окремі модулі, які передбачають розміщення їдалень та санвузлів.

До будиночків підключені всі необхідні комунікації, є обігрів.

"Окремо працює система оповіщення. Також передбачається облаштування генераторів, як джерела резервного постачання електроенергії", - йдеться у публікації.

Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото)Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото)Готові до зими і відключень світла: під Києвом відкрили нові модульні містечка (фото)

Модульні містечка з'явилися у селищі Іванків та селі Кухарі (фото t.me/kyivoda)

Ситуація із теплом у модульних містечках Київської області

Як зазначали у Київській ОВА, модульні містечка, які встановлені та відкриті в області, розраховані також і на зимовий період.

Комплекси посилюють певними електричними засобами, а у разі порушення такого обігріву через ворожі обстріли або удари, у мешканців таких містечок передбачені додаткові генератори, є запаси дизеля чи бензину.

Таким чином, за словами голови КОВА, люди зможуть там нормально повноцінно перезимувати.

Нагадаємо, перед цим, наприкінці жовтня, у Київській області у Василькові відкрили нове "польське" модульне містечко для переселенців із різних регіонів.

Також ми писали, що в Ірпені, Бородянці та Бучі деякі люди, яким нема куди виїхати, за свої гроші ремонтують зруйноване окупантами житло, щоб встигнути заселитися там до морозів.

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Київська область модульный городок