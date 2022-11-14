ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Наши дома, как лего": в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Новина українською →
Понедельник 14 ноября 2022 17:01
"Наши дома, как лего": в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать Так выглядят модульные дома, в которых можно долго жить (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Вопрос жилья сейчас остро стоит для многих украинцев. Хорошим решением стали временные модульные дома, ведь их можно быстро изготовить в большом количестве.

Однако такое жилье имеет ряд недостатков. В частности, трудности с зимовкой, разделение территории с другими людьми. Поэтому в Киевской области появилась инициатива, которая решает все эти проблемы.

Styler пообщался с руководительницей компании-производителя Марией Шиян об отличиях от других модульных домов и почему помощь не является бесплатной.

Чем эти домики отличаются от других модульных?

Прежде всего, по словам Шиян, это полноценный дом за три дня, с кухней, санузлом и подключением ко всем коммуникациям. В доме можно жить в течение всего года, благодаря подогреву полов и обеспечению теплосбережения конструкции.

"Наши дома находятся в сегменте социального жилья, поскольку идея была в том, чтобы предоставлять жилья тем, кто потерял его в результате войны и не имеет ресурсов восстановить их самостоятельно", - рассказывает Мария.

Сейчас для производства используют металлический каркас, который будет служить дольше дерева и монтируется за пять часов на месте установки дома. Модули, из которых состоит дом, не требуют габаритной перевозки, поэтому достаточно мобильны.

&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Процесс изготовления модульных домов

"Наши дома, как лего, их можно разбирать и достраивать, если в семье появится малыш. Мы передаем семье дом, полностью наполненный техникой, декором и внутренней отделкой, фактически нужно только занести личные вещи и жить", - говорит руководитель.

Также одной из важнейших идей проекта стала борьба с внутренней миграцией.

"Люди должны возвращаться на свою землю, общаться со своими соседями, потому что никто не поймет их лучше тех, с кем они пережили так много. Поэтому мы решили не создавать модульные городки отдельно, а ставить дома на территории владельцев", - объясняет Мария.

В настоящее время модульные дома этой компании получили уже шесть семей, а еще три получат жилье со дня на день.

&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Разрушенные обстрелами россиян гражданские дома

&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Модульный дом, построенный на территории старого разрушенного

Почему помощь не бесплатна?

Сейчас стоимость одного трехмодульного домика составляет 15 000 долларов. Это с наполнением, техникой, текстилем и даже сборкой.

Руководитель компании говорит, что именно в этом и состоит идея создания домов. Потому что люди, поражающие своей смелостью мир, имеют право на достойное жилье.

"Мы постоянно работаем над привлечением в проект бизнеса и международных фондов, сейчас сотрудничаем с некоторыми украинскими компаниями, которые дают скидки для товаров, поэтому цена выходит меньше рыночного предложения модульного жилья", - отмечает женщина.

&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Так обустроены модульные дома внутри

Что касается помощи из-за границы, то она также присутствует. Например, три подростка из США прониклись историей украинских семей и собрали 55 000 долларов, на которые было построено три дома.

Чья история вам больше всего запомнилась?

"Для меня история Галины из Макарова была одной из самых болезненных. Галина работала в роддоме и жила со своим отцом и сыном. Одна ракета в дом поделила ее жизнь на "до" и "после"", - делится Мария.

Галина и сын остались живы, но ее отец умер прямо в доме. Сейчас у женщины новое жилье, соседи подарили ей собаку, которую назвали Стефания.

&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Галина из Макарова с собакой Стефанией на развалинах дома

"Когда мы встретились впервые, Галина была очень мрачной, замкнутой, сначала отнеслась с недоверием. Сейчас мы увидели другого человека. Он улыбчивый, показывал нам фото с детства сына и его жизни. Счастливы, что оно продолжается в нашем домике", - заключает руководительница компании.

&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать&quot;Наши дома, как лего&quot;: в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Семьи, которым уже предоставили новое модульное жилье

Кстати, под Киевом открыли модульный городок, в котором можно зимовать. Смотрите, как он выглядит.

В столице также обустраивают коммунальные пункты обогрева со всеми необходимыми удобствами. Там есть кухня, столовая, укрытие, санузел и медпункт.

Читайте РБК-Украина в Google News
модульный городок