"Наши дома, как лего": в Киевской области создают модульные дома, где можно зимовать

Однако такое жилье имеет ряд недостатков. В частности, трудности с зимовкой, разделение территории с другими людьми. Поэтому в Киевской области появилась инициатива, которая решает все эти проблемы.

Вопрос жилья сейчас остро стоит для многих украинцев. Хорошим решением стали временные модульные дома, ведь их можно быстро изготовить в большом количестве.

Styler пообщался с руководительницей компании-производителя Марией Шиян об отличиях от других модульных домов и почему помощь не является бесплатной.

Чем эти домики отличаются от других модульных?

Прежде всего, по словам Шиян, это полноценный дом за три дня, с кухней, санузлом и подключением ко всем коммуникациям. В доме можно жить в течение всего года, благодаря подогреву полов и обеспечению теплосбережения конструкции.

"Наши дома находятся в сегменте социального жилья, поскольку идея была в том, чтобы предоставлять жилья тем, кто потерял его в результате войны и не имеет ресурсов восстановить их самостоятельно", - рассказывает Мария.

Сейчас для производства используют металлический каркас, который будет служить дольше дерева и монтируется за пять часов на месте установки дома. Модули, из которых состоит дом, не требуют габаритной перевозки, поэтому достаточно мобильны.

Процесс изготовления модульных домов

"Наши дома, как лего, их можно разбирать и достраивать, если в семье появится малыш. Мы передаем семье дом, полностью наполненный техникой, декором и внутренней отделкой, фактически нужно только занести личные вещи и жить", - говорит руководитель.

Также одной из важнейших идей проекта стала борьба с внутренней миграцией.

"Люди должны возвращаться на свою землю, общаться со своими соседями, потому что никто не поймет их лучше тех, с кем они пережили так много. Поэтому мы решили не создавать модульные городки отдельно, а ставить дома на территории владельцев", - объясняет Мария.

В настоящее время модульные дома этой компании получили уже шесть семей, а еще три получат жилье со дня на день.

Разрушенные обстрелами россиян гражданские дома

Модульный дом, построенный на территории старого разрушенного

Почему помощь не бесплатна?

Сейчас стоимость одного трехмодульного домика составляет 15 000 долларов. Это с наполнением, техникой, текстилем и даже сборкой.

Руководитель компании говорит, что именно в этом и состоит идея создания домов. Потому что люди, поражающие своей смелостью мир, имеют право на достойное жилье.

"Мы постоянно работаем над привлечением в проект бизнеса и международных фондов, сейчас сотрудничаем с некоторыми украинскими компаниями, которые дают скидки для товаров, поэтому цена выходит меньше рыночного предложения модульного жилья", - отмечает женщина.

Так обустроены модульные дома внутри

Что касается помощи из-за границы, то она также присутствует. Например, три подростка из США прониклись историей украинских семей и собрали 55 000 долларов, на которые было построено три дома.

Чья история вам больше всего запомнилась?

"Для меня история Галины из Макарова была одной из самых болезненных. Галина работала в роддоме и жила со своим отцом и сыном. Одна ракета в дом поделила ее жизнь на "до" и "после"", - делится Мария.

Галина и сын остались живы, но ее отец умер прямо в доме. Сейчас у женщины новое жилье, соседи подарили ей собаку, которую назвали Стефания.

Галина из Макарова с собакой Стефанией на развалинах дома

"Когда мы встретились впервые, Галина была очень мрачной, замкнутой, сначала отнеслась с недоверием. Сейчас мы увидели другого человека. Он улыбчивый, показывал нам фото с детства сына и его жизни. Счастливы, что оно продолжается в нашем домике", - заключает руководительница компании.

Семьи, которым уже предоставили новое модульное жилье