Нашествие фальшивых гривен: украинцев предупредили о новой схеме

Фальшивые гривны в Украине стали делать настолько качественно, что даже ультрафиолет не всегда помогает увидеть разницу между настоящей и поддельной банкнотой. Теперь же фальшивомонетчики придумали новую схему распространения подделок среди украинцев, как она работает - далее в материале Styler.

Так, дельцы решили пойти по пути наркоторговцев, которые распространяют запрещенные вещества через Telegram-каналы. Контакты фальшивомонетчиков стали появляться в людных местах. В основном они предлагают купить поддельные 200 и 500 гривен.

Одно из таких "объявлений" заметили неподалеку от Центрального ж/д вокзала в Киеве. Причем, "реклама" на стене была написана в паре метров от полицейского участка, пишет Сегодня.

Фальшивые гривны в Украине (фото: Сегодня)

Сбывают подделки они так же, как и торговцы наркотиками, - с помощью системы закладок. Киберполиции уже удалось выявить и заблокировать три таких интернет-магазина, - говорит декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков, где разработали чат-бот, блокирующий подобные магазины.

Цена на такие подделки составляет 50% от суммы фальшивки. То есть рисованную 200-ку отдают за настоящую 100-ку.

"По нашей информации, эти фальшивые гривны производятся где-то в Китае. Киберполиция уже активно работает, противостоя этому злу... У этих интернет-каналов было 2-3 тысячи подписчиков", - сказал Марков.

По словам эксперта, в Украине сегодня работает около 20 таких магазинов.

Напомним, недавно появилась видеоинструкция, которая позволит отличить поддельные 200 гривен о настоящих.