Навала фальшивих гривень: українців попередили про нову схему

Фальшиві гривні в Україні стали робити настільки якісно, що навіть ультрафіолет не завжди допомагає побачити різницю між справжньою і підробленою банкнотою. Тепер же фальшивомонетники придумали нову схему розповсюдження підробок серед українців, як вона працює - далі в матеріалі Styler.

Так, ділки вирішили піти по шляху наркоторговців, які поширюють заборонені речовини через Telegram-канали. Контакти фальшивомонетників стали з'являтися в людних місцях. В основному вони пропонують придбати підроблені 200 і 500 гривень.

Одне з таких "оголошень" помітили неподалік від Центрального залізничного вокзалу в Києві. Причому, "реклама" на стіні була написана в парі метрів від поліцейської дільниці, пише Сьогодні.

Фальшиві гривні в Україні (фото: Сьогодні)

Збувають підробки вони так само, як і торговці наркотиками, - з допомогою системи закладок. Кіберполіції вже вдалося виявити й заблокувати три таких інтернет-магазина, - каже декан факультету кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ В'ячеслав Марков, де розробили чат-бот, блокуючий подібні магазини.

Ціна на такі підробки становить 50% від суми фальшивки. Тобто мальовану 200-ку віддають за справжню 100-ку.

"За нашою інформацією, ці фальшиві гривні виробляються десь у Китаї. Кіберполиция вже активно працює, протистоячи цьому злу... У цих інтернет-каналів було 2-3 тисячі підписників", - сказав Марков.

За словами експерта, в Україні сьогодні працює близько 20 таких магазинів.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася відеоінструкція, яка дозволить відрізнити підроблені 200 гривень про справжніх.