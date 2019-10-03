Знайшлася людина, здатна вилікувати Заворотнюк від раку

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Відомий сибірський цілитель обіцяє вилікувати Анастасію Заворотнюк від раку мозку всього за місяць

Анастасію Заворотнюк від раку головного мозку пообіцяв вилікувати житель Красноярського краю Олександр Халбашкін, який називає себе цілителем. При чому, чоловік готовий лікувати актрису абсолютно безкоштовно. Все, що йому потрібно, це щоб зірка серіалу "Моя прекрасна няня" приїхала в Сибір.

Як пише інтернет-журнал Сиб.фм, Халбашкін вже нібито врятував від онкологічного захворювання двох людей - від раку мозку, заявляє чоловік, завдяки йому вилікувалися двоє москвичів.

Анастасія Заворотнюк досі в московській лікарні (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Халбашкін, який, до речі, є автором п'яти "пророчих" книг, запевняє: реклама і популярність йому не потрібні. За його словами, зцілення Заворотнюк - це "серйозне питання для всього людства".

"Вона прилітає або приїжджає потягом до мене. Ми з дружиною і собачками живемо в Красноярському краї. Термін лікування не більше одного місяця. Знімає тут квартиру чи буде жити в готелі", - розповів сибіряк в коментарі виданню.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Додамо, що у Халбашкіна є чимала кількість шанувальників в Росії. На своєму сайті ця людина пише, що проводить "живі сеанси та семінари по повному зціленню, фізичному безсмертю і вічній молодості".

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)