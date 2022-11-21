Наше військове Бандерятко: снайперка Емеральд розсекретила стать майбутньої дитини

Євген Емеральд разом із чоловіком Євгеном Стипанюком влаштували гендер-паті, щоб разом із близькими друзями разом дізнатися стать майбутньої дитини.

"Світ чекає на снайперку! Наше військове Бандерятко - майбутня дівчинка. Цю дитину нам подарував Бог під час війни. Я точно знаю, що мініснайперка дасть про себе знати всьому світу і перевершить своїх батьків", - розповіла українська Жанна д'Арк.

Вона додала, що її чоловік, військовий Євген Стипанюк мріяв саме про дівчинку. А ось сама снайперка – про хлопчика.

Скріншоти

Емеральд і Стипанюк офіційно одружилися в жовтні 2022 року - прямо на передовій. Разом пара вже близько року. Євгенія деякий час приховувала від усіх, що вагітна. А потім перевелася з бойового фронту до тилового фронту, щоб продовжувати захищати країну в безпечніших для дитини умовах.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До війни Євгенія Емеральд була підприємцем та ювеліром. З 2014 року вона прагнула захищати Україну, оскільки з юності захоплюється військовою справою. Але на фронт на той час її не пустили, бо має доньку від першого шлюбу, якій у 2014 році не було і двох років.

Але 2022 року вона одразу вирушила на фронт - спочатку вступила до тероборони, а потім перевелася до полку спеціального призначення "Сафарі". Зараз вона – офіцер та снайперка.