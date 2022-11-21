Наше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенка

Евгений Эмеральд вместе с супругом Евгением Стипанюком устроили гендер-пати, чтобы вместе с близкими друзьями вместе узнать пол будущего ребенка.

"Мир ждет снайперку! Наше военное Бандерятко - будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны. Я точно знаю, что мини-снайперка даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей", - рассказала украинская Жанна д'Арк.

Она добавила, что ее супруг, военный Евгений Стипанюк мечтал именно о девочке. А вот сама снайперша - о мальчике.

Скриншоты

Эмеральд и Стипанюк официально заключили брак в октябре 2022 года - прямо на передовой. Вместе пара уже около года. Евгения некоторое время скрывала от всех, что в положении. А потом перевелась с боевого фронта в тыловой фронт, чтобы продолжать защищать страну в более безопасных для ребенка условиях.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До войны Евгения Эмеральд была предпринимателем и ювелиром. С 2014 года она рвалась защищать Украину, так как с юности увлекается военным делом. Но на фронт в то время ее не пустили, так как у нее есть дочь от первого брака, которой в 2014 году не было и двух лет.

Но в 2022 году она сразу отправилась на фронт - сначала вступила в тероборону, а потом перевелась в полк специального назначения "Сафари". Сейчас она - офицер и снайперша.