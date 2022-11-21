Наше військове Бандерятко: снайперка Емеральд розсекретила стать майбутньої дитини
Відома українська снайперка Євгенія Емеральд, яка нещодавно повідомила про свою вагітність, розсекретила стать майбутньої дитини. Разом із чоловіком та найближчими друзями вона провела невелику вечірку і повідомила, на кого вона чекає разом із Євгеном Стипанюком.
Відео вечірки Євгенія розмістила на своїй сторінці у Instagram.
Євген Емеральд разом із чоловіком Євгеном Стипанюком влаштували гендер-паті, щоб разом із близькими друзями разом дізнатися стать майбутньої дитини.
"Світ чекає на снайперку! Наше військове Бандерятко - майбутня дівчинка. Цю дитину нам подарував Бог під час війни. Я точно знаю, що мініснайперка дасть про себе знати всьому світу і перевершить своїх батьків", - розповіла українська Жанна д'Арк.
Вона додала, що її чоловік, військовий Євген Стипанюк мріяв саме про дівчинку. А ось сама снайперка – про хлопчика.
Скріншоти
Емеральд і Стипанюк офіційно одружилися в жовтні 2022 року - прямо на передовій. Разом пара вже близько року. Євгенія деякий час приховувала від усіх, що вагітна. А потім перевелася з бойового фронту до тилового фронту, щоб продовжувати захищати країну в безпечніших для дитини умовах.
Фото: instagram.com/emerald.evgeniya
До війни Євгенія Емеральд була підприємцем та ювеліром. З 2014 року вона прагнула захищати Україну, оскільки з юності захоплюється військовою справою. Але на фронт на той час її не пустили, бо має доньку від першого шлюбу, якій у 2014 році не було і двох років.
Але 2022 року вона одразу вирушила на фронт - спочатку вступила до тероборони, а потім перевелася до полку спеціального призначення "Сафарі". Зараз вона – офіцер та снайперка.
До речі, раніше ми розповідали історію Євгенії Емеральд про те, як вона стала військовою.
А також ми писали про те, як пройшло весілля Євгенії Емеральд прямо на передовій.