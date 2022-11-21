ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенка

Новина українською →
Понедельник 21 ноября 2022 16:33
Наше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенка Фото: Евгения Эмеральд (instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая недавно сообщила о своей беременности, рассекретила пол будущего ребенка. Вместе с мужем и самыми близкими друзьями она провела небольшую вечеринку и сообщила, кого она ожидает вместе с Евгением Стипанюком.

Видео вечеринки Евгения разместила на своей странице в Instagram.

Евгений Эмеральд вместе с супругом Евгением Стипанюком устроили гендер-пати, чтобы вместе с близкими друзьями вместе узнать пол будущего ребенка.

"Мир ждет снайперку! Наше военное Бандерятко - будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны. Я точно знаю, что мини-снайперка даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей", - рассказала украинская Жанна д'Арк.

Она добавила, что ее супруг, военный Евгений Стипанюк мечтал именно о девочке. А вот сама снайперша - о мальчике.

Наше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенкаНаше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенкаНаше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенка

Скриншоты

Эмеральд и Стипанюк официально заключили брак в октябре 2022 года - прямо на передовой. Вместе пара уже около года. Евгения некоторое время скрывала от всех, что в положении. А потом перевелась с боевого фронта в тыловой фронт, чтобы продолжать защищать страну в более безопасных для ребенка условиях.

Наше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенкаНаше военное Бандерятко: снайперша Эмеральд рассекретила пол будущего ребенка

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До войны Евгения Эмеральд была предпринимателем и ювелиром. С 2014 года она рвалась защищать Украину, так как с юности увлекается военным делом. Но на фронт в то время ее не пустили, так как у нее есть дочь от первого брака, которой в 2014 году не было и двух лет.

Но в 2022 году она сразу отправилась на фронт - сначала вступила в тероборону, а потом перевелась в полк специального назначения "Сафари". Сейчас она - офицер и снайперша.

Кстати, ранее мы рассказывали историю Евгении Эмеральд о том, как она стала военной.

А также мы писали о том, как прошла свадьба Евгении Эмеральд прямо на передовой.

Читайте РБК-Украина в Google News
снайперы беременность