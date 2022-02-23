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Наша звезда "Викингов" Кэтрин Винник поддержала Украину красноречивыми фото

Автор: Светлана Мащенко

Кэтрин Винник, канадская актриса и режиссер украинского происхождения, звезда "Викингов" присоединилась к поддержке Украины в тяжелые времена нарастания агрессии со стороны РФ.

Об этом звезда написала в Instagram.

"Stand by Ukraine", - написала она и запостила яркий снимок.

На нем девушка позирует в Киеве, который посетила летом во время празднования 30-летия Независимости.

Кэтрин присоединилась к поддержке родины ее предков еще несколько недель назад, показав снимки на фоне Родины-матери из центра столицы.

Фото: Кэтрин Винник поддержала украинцев (instagram.com/katherynwinnick)

Мировые звезды присоединились к Кэтрин

Под постом Кэтрин другие знаменитости также выразили поддержку Украине.

В частности, известный ирландский актер и лидер группы Hail The Ghost Киран О'Рейли написал, что наша страна - "мирное суверенное независимое государство".

Также выразил поддержку украинцам французский актер, звезда фильмов "Последний из Могикан" и "Беовульф" Себастьян Роше.

А бьюти-блогер и автор журнала W Magazine Марьям Либерман отметила, обращаясь к Кэтрин: "приятно видеть, как ты уважаешь родину".

Чем нам больше всего известна Кэтрин Винник

Кэтрин Винник (или Екатерина Анна Винницкая) прославилась ролями Анны Берли (телесериал "Кости"), а также Лагерты ("Викинги").

Родители Кэтрин являются потомками выходцев с Украины, оба родились в Германии, куда в 1940-е годы их семьи бежали от советской власти. Вскоре перебрались в Канаду. Родители матери Кэтрин, Леси, родились в Галичине: бабушка - на Львовщине, а дедушка - на Тернопольщине.

Предки отца Кэтрин, Романа, происходят из Старого Самбора и Борислава. Дед Владимир Винницкий вызвался в ряды Сечевых Стрельцов в 16-летнем возрасте (приписал себе 2 года, чтобы записаться в армию).

Свое отношение к российской военной агрессии Кэтрин Винник выразила четко еще в 2015 году.

"Я думаю, что Украина переживает очень важные времена. Очень важно, что украинцы держатся друг друга, борясь за свободу и демократические ценности. Сильно болею за и поддерживаю ее стремление. Верю, что это все сделает Украину сильнее, и все завершится триумфом", - из интервью 2015 года.

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Также посольство США потроллило Владимира Путина после его заявок на заседании Совбеза 21 февраля.

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