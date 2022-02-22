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Посольство США указало Путину-"историку" на его место

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 17:13
Посольство США указало Путину-"историку" на его место Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Посольство США потроллило Путина, новоиспеченного "историка", который в обращении к россиянам 21 февраля сказал, что современную Украину создала Россия, а также заявил о признании так называемых "ДНР"и "ЛНР".

Курьезное фото появилось на официальной странице посольства в Twitter.

На коллаже из разных фото видно, что во времена, когда в Киеве был расцвет культуры, письменности, архитектуры, на месте Москвы еще не было ничего. Точнее были болота.

Украинцы активно в комментариях различных соцсетей откликаются на поддержку посольством США Украины.

"Украина цивилизационно принадлежит к европейской семье народов. Нашего цвета по всему миру в королевских династиях. Ярослав Мудрый знал, как интегрироваться с Европой и усилить родственные связи, а вот что могли московиты предложить Франции, Британии, Швеции, Норвегии? Красоту болот с лягушками? Или лягушек-царевн?" - написала Анна Гопко, экс-депутат и общественный активист.

  • Браво! Вообще-то так и было. Это - настоящая история, а не просто троллинг. Когда была Киевская Русь на территории Московии еще лягушки квакали и были болота.
  • Но такой красивый лес, это слишком хорошо для них, потому что на самом деле там были болота.
  • Пейзаж Москвы очень украшен, там были сплошные болота и квакали лягушки.
  • Кремль дожил до стадии, когда его уже даже посольства стебгают мемасами. И это здорово.

Напомним, что официальной датой основания Москвы Юрием Долгоруким, правнуком Ярослава Мудрого, считается 1147 год.

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