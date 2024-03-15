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Наша відповідь "Володарю перснів". Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що він

П'ятниця 15 березня 2024 20:40
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Наша відповідь "Володарю перснів". Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що він Презентація книги "Кий і морозна орда" (фото: прес-служба)
Автор: Василина Копитко

У Києві презентували епічний фентезі-роман письменника Ніка Лисицького "Кий і морозна орда", створеного за мотивами української міфології.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про книгу і про те, чим вона вас може зацікавити.

Що відомо про роман "Кий і морозна орда"

"Кий і морозна орда" - перший роман великої серії "Епічні пригоди міфічних героїв у Багатосвіті". Події в ній розгортаються в новому фантастичному всесвіті, де живуть персонажі давніх українських міфів, легенд та казок.

Перша книга серії розповідає про мрійливого юнака Кия, у світі якого стається лихо - зима не закінчується. Зі своїм товаришем Чугайстром Кий намагається з’ясувати, чому забарилася весна. Разом вони вирушають у небезпечну мандрівку, під час якої юнак відважно долає всі перешкоди, бореться зі страшною Морозною ордою та рятує рідну землю.

Наша відповідь &quot;Володарю перснів&quot;. Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що вінНаша відповідь &quot;Володарю перснів&quot;. Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що вінКнигу презентували у книгарні-кав’ярні Старого Лева на Михайлівській (фото: прес-служба)

До слова, у найближчі кілька тижнів у Києві пройдуть ще два літературних івенти, присвячених фентезі "Кий і морозна орда" та українській міфології.

Перший - для поціновувачів фентезі та книголюбів - відбудеться 21 березня в книгарні "Сенс" на "Арсенальній".

Другий - для дітей та їхніх батьків - пройде 29 березня в книгарні "Моя книжкова полиця". На заході Нік розкриє секрети створення нового фантастичного всесвіту й пошуків головного героя. Гості івенту матимуть змогу розпитати у письменника про книгу, придбати роман із автографом автора та якнайглибше зануритися в українську міфологію.

Наша відповідь &quot;Володарю перснів&quot;. Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що вінНаша відповідь &quot;Володарю перснів&quot;. Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що вінПрезентація книги "Кий і морозна орда" (фото: прес-служба)

Хто такий Нік Лисицький

Нік Лисицький - письменник, креативний продюсер і популяризатор української міфології. Він автор філософського фентезі "Казки для дорослих дітей" та політичного детективу "Цезарі".

У 2020 році Нік заснував громадську організацію зі збереження та популяризації української міфології "Чарівний світ UA". Упродовж трьох років під його керівництвом було створено інтерактивну платформу з доповненою реальністю, популярну настільну гру "Чарівний світ. Джерело сили", сценарій анімаційного серіалу та YouTube-шоу.

Наша відповідь &quot;Володарю перснів&quot;. Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що вінНік Лисицький (фото: прес-служба)

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