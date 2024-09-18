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"Наша квіточка": блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої доньки

Середа 18 вересня 2024 17:29
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"Наша квіточка": блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої доньки Блогерка Юлія Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Українська блогерка Юлія Верба сьогодні вперше стала мамою - їй зробили кесарів розтин. Тепер знаменитість поділилася першими фото доньки та розсекретила подробиці про новонароджену.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 21-річної дівчини.

"Наша квіточка", - ніжно підписала перші світлини новоспечена мама.

Також вона поділилася подробицями про новонароджену: дівчинка народилася 18 вересня о 13:20 із вагою 3660 г та зростом 54 см.

&quot;Наша квіточка&quot;: блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої доньки

Перше фото новонародженої (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На іншому фото маля міцно тримає маму за пальчик. Ще одна фотографія із крихітними ніжками доньки Юлії Верби.

&quot;Наша квіточка&quot;: блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої доньки&quot;Наша квіточка&quot;: блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої доньки

Милі фото новонародженої (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

&quot;Наша квіточка&quot;: блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої донькиТакож вона поділилася фото з малечею на своєму каналі (фото: https://web.telegram.org/a/#-1002156642101)

Що відомо про пологи Верби

Зазначимо, що дівчина розповідала своїм підписникам усі подробиці пологів. Вона приїхала до Львівського перинатального центру кілька днів тому через високий тиск, а вчора їй почали стимулювати родову діяльність. Вдень 17 вересня блогерка ще знімала реклами та жартувала на тему, куди вона потрапила.

А вже сьогодні вранці Юлія вийшла в Stоries, повідомивши про сильні перейми і нереальний біль. Докладніше про пологи вона вирішила розповідати у своєму Telegram-каналі.

&quot;Наша квіточка&quot;: блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої донькиМайбутні батьки чекають дива (фото: instagram.com/kostik_bmw)

Дівчина записувала короткі відео для своїх фоловерів, розповідаючи про свій стан, коли їй стало трохи легше під дією епідуральної анестезії. Вона також зазначила, що захоплюється всіма жінками, які народжували без знеболювання.

Потім Юлія тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.

&quot;Наша квіточка&quot;: блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої донькиПерше фото у блозі батька (фото: instagram.com/kostik_bmw)

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