"Наш цветочек": блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочери

Украинская блогерша Юлия Верба сегодня впервые стала мамой - ей сделали кесарево. Теперь знаменитость поделилась первыми фото дочери и рассекретила подробности о новорожденной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.

"Наш цветочек", - ласково подписала первые снимки новоиспеченная мама.

Также она поделилась подробностями о новорожденной: девочка родилась 18 сентября в 13:20 с весом 3660 г и ростом 54 см.

Первое фото новорожденной (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На другом фото малышка крепко держит маму за пальчик. Еще одна фотография с крохотными ножками дочки Юлии Вербы.

Милые фото новорожденной (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Также она поделилась фото с малышкой на своем канале (фото: https://web.telegram.org/a/#-1002156642101)

Что известно о родах Вербы

Отметим, что девушка рассказывала своими подписчикам все подробности родов. Она приехала в Львовский перинатальный центр несколько дней назад из-за высокого давления, а вчера ей начали стимулировать родовую деятельность. Днем 17 сентября блогерша еще снимала рекламы и шутила на тему, куда она попала.

А уже сегодня утром Юлия вышла в Stоries, сообщив о сильных схватках и нереальной боли. Более подробно о родах она решила рассказывать в своем Telegram-канале.

Будущие родители в ожидании чуда (фото: instagram.com/kostik_bmw)

Девушка записывала короткие видео для своих фолловеров, рассказывая о своем состоянии, когда ей стало немного легче под действием эпидуральной анестезии. Она также отметила, что восхищается всеми теми женщинами, которые рожали без обезболивания.

Затем Юлия длительное время не выходила на связь с поклонниками, а потом сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.

Первое фото в блоге отца (фото: instagram.com/kostik_bmw)