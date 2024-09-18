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"Наш цветочек": блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочери

Среда 18 сентября 2024 17:29
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"Наш цветочек": блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочери Блогерша Юлия Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Украинская блогерша Юлия Верба сегодня впервые стала мамой - ей сделали кесарево. Теперь знаменитость поделилась первыми фото дочери и рассекретила подробности о новорожденной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.

"Наш цветочек", - ласково подписала первые снимки новоиспеченная мама.

Также она поделилась подробностями о новорожденной: девочка родилась 18 сентября в 13:20 с весом 3660 г и ростом 54 см.

&quot;Наш цветочек&quot;: блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочери

Первое фото новорожденной (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На другом фото малышка крепко держит маму за пальчик. Еще одна фотография с крохотными ножками дочки Юлии Вербы.

&quot;Наш цветочек&quot;: блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочери&quot;Наш цветочек&quot;: блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочери

Милые фото новорожденной (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

&quot;Наш цветочек&quot;: блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочериТакже она поделилась фото с малышкой на своем канале (фото: https://web.telegram.org/a/#-1002156642101)

Что известно о родах Вербы

Отметим, что девушка рассказывала своими подписчикам все подробности родов. Она приехала в Львовский перинатальный центр несколько дней назад из-за высокого давления, а вчера ей начали стимулировать родовую деятельность. Днем 17 сентября блогерша еще снимала рекламы и шутила на тему, куда она попала.

А уже сегодня утром Юлия вышла в Stоries, сообщив о сильных схватках и нереальной боли. Более подробно о родах она решила рассказывать в своем Telegram-канале.

&quot;Наш цветочек&quot;: блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочериБудущие родители в ожидании чуда (фото: instagram.com/kostik_bmw)

Девушка записывала короткие видео для своих фолловеров, рассказывая о своем состоянии, когда ей стало немного легче под действием эпидуральной анестезии. Она также отметила, что восхищается всеми теми женщинами, которые рожали без обезболивания.

Затем Юлия длительное время не выходила на связь с поклонниками, а потом сообщила, что ей будут делать кесарево сечение из-за того, что нет полного раскрытия.

&quot;Наш цветочек&quot;: блогерша Верба опубликовала первые фото новорожденной дочериПервое фото в блоге отца (фото: instagram.com/kostik_bmw)

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