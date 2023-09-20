Наша гордость. 5 украинцев, которые получали "Оскар"
В течении всей истории вручения премии "Оскар" американской киноакадемией, среди лауреатов, кроме известных голливудских звезд, оказывались и украинцы. Однако этот факт был не всегда широко подмечен, и мы собираемся исправить эту ситуацию.
РБК-Украина (проект Styler) вспоминает имена культурных деятелей из Украины, заслуженно получивших престижную награду и прославивших свою страну на международной сцене.
При подготовке материала использовались источники: oscars.org, Википедия.
Варвара Каринская
В 1949 году награду "Оскар" получила Варвара Каринская, художница-костюмерша, родившаяся в Харькове.
На съемочной площадке она имела удивительный дар создавать костюмы из имеющихся под рукой материалов, которые увлекали даже самых требовательных актрис.
Вопреки капризному характеру таких легенд как Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Ингрид Бергман, Каринская с большим удовольствием приступала к работе.
Она заслуженно получила награду "Оскар" за костюмы, созданные для фильма "Жанна д'Арк". Ее творения поразили даже членов жюри кинопремии, и когда она, хрупкая женщина, поднималась на сцену, чтобы принять статуэтку, весь зал восторженно аплодировал.
Варвара Каринская (фото: wikimedia)
Квитка Цисык
Несмотря на то, что икона мирового вокала Квитка Цисык родилась в Нью-Йорке, украинский язык и мелодии всегда были важной частью жизни ее семьи, иммигрировавшей из Западной Украины.
Певица записала саундтрек к фильму "Ты свет моей жизни". Эта песня так глубоко взволновала членов киноакадемии, что в 1978 году они присудили ей звание лучшего саундтрека к кинофильму.
Цветок Цисык (фото: kvitkacisyk.com/KMC Records)
Джек Паллас
Герой вестернов Джек Паллас был одним из самых ярких голливудских актеров прошлого столетия. Но немногие знают, где его настоящая Родина.
Так, в 1992 году Пеленс вышел на сцену "Оскара" за своей первой статуэткой. С гордостью он представил себя как украинца по имени Владимир, с настоящей фамилией Палагнюк.
Обычно Джек снимался в экшен-фильмах и вестернах, но его давней мечтой была роль в комедии. И когда у него появился шанс сыграть в фильме "Городские пижоны", актер выложился настолько, что даже получил заветную награду.
Джек Паллас (фото: Getty Images)
Евгений Мамут
Евгений Мамут - известный украинец в Голливуде, также удостоившийся "Оскара". Статуэтку он получил в 1988 году.
За четверть века пребывания в Голливуде этот харьковчанин внес существенный вклад в создание спецэффектов для мировых блокбастеров, начиная от "Грязных танцев" и заканчивая легендарной "Матрицей".
Однако Евгений получил награду за свою работу в фильме "Хищник". Поразивший кинокритиков прибылец менял форму, исчезал и появлялся в кадре, был создан с использованием уникального "эластика-эффекта".
Мамут достиг этого путем использования 1200 полосок масок, которые поочередно перекрывали кадры. Тот же метод он использовал при создании эффекта полета пули в знаменитой "Матрице", принесшей ему также "Оскар".
Анатолий Кокуш
Киевлянин Анатолий Кокуш в 2006 году был удостоен двух технических премий "Оскар", которые вручаются за вклад в разработку технологий, не связанный с конкретным фильмом.
Все кассовые хиты Голливуда последних двадцати лет, включая "Форсаж", "Такси", "Гоббит", "Гарри Поттера", "Трою" и многие другие, использовали технологии, созданные Анатолием.
Первый украинский кран "Каскад", разработанный им, появился на съемочных площадках СССР еще в 1982 году, но в то время не вызвал большого интереса у советских кинематографистов.
Однако десять лет спустя механизированные краны с дистанционным управлением от украинского инженера стали настоящим открытием для Голливуда. Впервые украинское изобретение было использовано на съемках знаменитого фильма "Титаник", также завоевавшего "Оскар".
Недавно стало известно, какой фильм от Украины сразится за "Оскар".
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