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Наша донька стала студенткою: Зеленська розповіла про навчання дітей (відео)

Фото: Олена Зеленська (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Олена Зеленська розповіла, що її з чоловіком-президентом діти навчаються в Україні - днями 18-річна донька Олександра стала студенткою, а 9-річний син Кирило продовжує навчання у школі.

Про це дружина президента України Володимира Зеленського повідомила в інтерв'ю програмі 60 Minutes Australia.

Відповідаючи на запитання ведучої, як їх із главою держави дочка і син переживають те, що відбувається під час повномасштабної війни Росії, перша леді зазначила: "вони, як і всі діти в Україні".

"У перші дні вони постійно питали, коли це все скінчиться. Власні плани... Зазвичай у цей час усі наші родини намагалися уявити, що вони робитимуть, наприклад, на Різдво, як вони святкуватимуть Новий рік. У нас зараз в Україні ні в кого навіть думок про це немає, бо всі плани завершуються сьогодні-завтра", - сказала Олена Зеленська.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми (фото: скріншот з відео)

Дружина президента також поділилася радісною новиною, що донька Олександра, яка минулого року закінчила навчання у Новопечерській школі у Печерському районі Києва, тепер уже стала першокурсницею.

"Ми зараз неймовірно щасливі, бо наша дочка днями стала студенткою. Ми з її татом дуже раділи і пишалися нею. Ми радіємо, що син знову пішов до школи. І це дуже важливо, щоб діти могли вчитися", - наголошує Зеленська.

Вона не назвала виш і факультет, де почала навчатися Олександра, але раніше уточнювала, що донька обрала гуманітарний напрямок.

Олена Зеленська з дочкою Олександрою (фото: скріншот з відео)

Що стосується "роботи" першої леді в умовах війни з масивною навантаженістю, вона розповіла, що не може бачитися з чоловіком так часто, як хотілося б, але такі випробування не позначаються на стосунках у сім'ї, і можуть лише згуртувати.

"У нас завжди є про що поговорити, окрім роботи, а роботи у нас зараз у двох достатньо. Тому я не думаю, що це змінить наші стосунки в сім'ї. Я сподіваюся, що такі випробування лише загартують нас", - каже Олена Зеленська.

Відео: Олена Зеленська розповіла про навчання доньки та сина

Сім'я президента Володимира Зеленського (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, як родина переживала перші дні війни.

Додамо також, що перед цим видання Vogue показало "портрет хоробрості" першої леді України.

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Володимир ЗеленськийОлена Зеленська