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Наша дочь стала студенткой: Зеленская рассказала об учебе детей (видео)

Фото: Елена Зеленская (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Елена Зеленская рассказала, что их с мужем-президентом дети учатся в Украине - на днях 18 летняя дочь Александра стала студенткой, а 9-летний сын Кирилл продолжает учебу в школе.

Об этом супруга президента Украины Владимира Зеленского сообщила в интервью программе 60 Minutes Australia.

Отвечая на вопрос ведущей, как их с главой государства дочь и сын переживают происходящее во время продолжающейся полномасштабной войны России, первая леди отметила: "они, как и все дети в Украине".

"В первые дни они постоянно спрашивали, когда это все кончится. Свои планы... Обычно в это время все наши семьи пытались представить, что они будут делать, например, на Рождество, как они будут праздновать Новый год. У нас сейчас в Украине ни у кого даже мыслей об этом нет, потому что все планы завершаются сегодня-завтра", - сказала Елена Зеленская.

Владимир и Елена Зеленские с детьми (фото: скриншот с видео)

Супруга президента также поделилась радостной новостью, что дочка Александра, которая в прошлом году окончила учебу в Новопечерской школе в Печерском районе Киева, теперь уже стала первокурсницей.

"Мы сейчас невероятно счастливы, потому что наша дочь на днях стала студенткой. Мы с ее папой очень радовались и гордились ею. Мы радуемся, что сын снова пошел в школу. И это очень важно, чтобы дети могли учиться", - подчеркивает Зеленская.

Она не назвала вуз и факультет, где стала учиться Александра, но ранее уточняла, что дочка выбрала гуманитарное направление.

Елена Зеленская с дочерью Александрой (фото: скриншот с видео)

Что касается "работы" первой леди в условиях войны с массивной нагруженностью, она рассказала, что не может видеться с мужем так часто, как хотелось бы, но такие испытания не отражаются на отношениях в семье, и могут только сплотить.

"У нас всегда есть о чем поговорить, кроме работы, а работы у нас сейчас у двоих достаточно. Поэтому я не думаю, что это изменит наши отношения в семье. Я надеюсь, что такие испытания только закалят нас", - говорит Елена Зеленская.

Видео: Елена Зеленская рассказала об учебе дочери и сына

Семья президента Владимира Зеленского (фото:instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, как семья переживала первые дни войны.

Добавим также, перед этим издание Vogue показало "портрет храбрости" первой леди Украины.

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