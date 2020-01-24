Население Украины сократилось на 10 миллионов: вскрылась неожиданная ложь

В Украине завершили перепись населения страны, и министр Кабинета министров заявил, что количество украинцев на данный момент составляет 37 млн 289 тысяч людей. Как заявил на брифинге министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, в эту цифру не включены люди, которые постоянно проживают за рубежом и на оккупированных территориях.

Предыдущая перепись населения состоялась в декабре 2001 года. По его результатам, в Украине проживало 48 млн 457 тысяч жителей. По данным Государственной службы статистики, в ноябре 2019 года в Украине проживает 41 млн 922,7 тысячи людей. Получается, что за последние почти 20 лет население Украины сократилось больше, чем на 10 млн людей.

На вопрос, почему же население Украины так сильно сократилось и какие основные причины этого, ответил кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Он отметил, что перепись населения проводилась по сомнительной методике.

"На сокращение населения очень сильно повлияла русская оккупация Крыма и Донбасса. Приведенные данные 37,3 миллиона, не учитывают населения оккупированных территорий. Также следует отметить, что правительство определило численность населения по сомнительной методике, а именно количеством активных сим карт. Согласно данным Госкомстата, население Украины к началу 2020 года составил 41,9 миллиона. Эти данные основываются на данных ЗАГСов. Для определения численности населения и его динамики следует провести полноценную перепись населения. Тогда можно будет говорить о реальной ситуации. Тем не менее факт сильного сокращения численности населения в Украине не вызывает сомнения. Среди основных факторов следует отметить низкий уровень жизни, разочарование в улучшении жизненных условий, тупик. Активное население выезжает за границу. Кроме того, заработки разрушает семьи, уменьшает рождаемость. Низкий уровень медицинских услуг, недостаточное питание, постоянные стрессы, алкоголизм, наркомания - все это сокращает продолжительность жизни, и повышает смертность", - объяснил эксперт.

Также он рассказал, как можно изменить ситуацию с численностью населения в Украине.

"Для исправления ситуации нужно обеспечить существенный экономический рост, увеличение доходов населения, рост занятости, развития малого семейного бизнеса. Это сократит эмиграцию и увеличит рождаемость. Кроме того, нужна пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, запрет на усыновление украинских детей иностранцами, запрет абортов, обеспечение льгот для многодетных семей и семей с детьми, и тому подобное", - добавил Хмелевский.