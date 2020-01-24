Населення України скоротилося на 10 мільйонів: розкрилася несподівана брехня

В Україні завершили перепис населення країни, і міністр Кабінету міністрів заявив, що кількість українців на даний момент складає 37 млн 289 тисяч людей. Як заявив на брифінгу міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет, в цю цифру не включені люди, які постійно проживають за кордоном і на окупованих територіях.

Попередній перепис населення відбувся в грудні 2001 року. За його результатами, в Україні проживало 48 млн 457 тисяч жителів. За даними Державної служби статистики, у листопаді 2019 року в Україні проживає 41 млн 922,7 тисячі людей. Виходить, що за останні майже 20 років населення України скоротилося більше, ніж на 10 млн людей.

На питання, чому ж населення України так сильно скоротилося і які основні причини цього, відповів кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Він зазначив, що перепис населення проводився за сумнівною методикою.

"На скорочення населення дуже сильно вплинула російська окупація Криму і Донбасу. Наведені дані 37,3 мільйона, не враховують населення окупованих територій. Також слід зазначити, що уряд визначив чисельність населення за сумнівною методикою, а саме кількістю активних сім карт. Згідно з даними Держкомстату, населення України до початку 2020 року склав 41,9 мільйона. Ці дані ґрунтуються на даних РАГСів. Для визначення чисельності населення і його динаміки слід провести повноцінний перепис населення. Тоді можна буде говорити про реальну ситуацію. Однак факт сильного скорочення чисельності населення в Україні не викликає сумніву. Серед основних факторів слід зазначити низький рівень життя, розчарування в поліпшенні життєвих умов, тупик. Активне населення виїжджає за кордон. Крім того, заробітки руйнує сім'ї, зменшує народжуваність. Низький рівень медичних послуг, недостатнє харчування, постійні стреси, алкоголізм, наркоманія - все це скорочує тривалість життя і підвищує смертність", - пояснив експерт.

Також він розповів, як можна змінити ситуацію з чисельністю населення в Україні.

"Для виправлення ситуації потрібно забезпечити істотне економічне зростання, збільшення доходів населення, зростання зайнятості, розвитку малого сімейного бізнесу. Це скоротить еміграцію і збільшить народжуваність. Крім того, потрібна пропаганда сімейних цінностей, здорового способу життя, заборона на усиновлення українських дітей іноземцями, заборона абортів, забезпечення пільг для багатодітних сімей та сімей з дітьми, тощо", - додав Хмелевський.