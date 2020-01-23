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В Украине проживает почти на 3 миллиона больше женщин чем мужчин

Новости » Общество     23.01.2020 - 12:21
В Украине проживает почти на 3 миллиона больше женщин чем мужчин
Иллюстративное фото (facebook com ra_vladpromo)

В Украине значительно меньше мужчин в пожилом возрасте

Согласно результатам оценки численности населения в Украине проживает на три миллиона больше женщин чем мужчин. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по данным относительно имеющегося населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 проживает 17 млн 28 тыс. мужчин и 20 млн 9 тыс. женщин.

"Далее мы хотим получить половозрастное распределение по отдельным регионам и населенным пунктам, отдельным районам", - заявил Дубилет.

Так, по половозрастной классификации ООН в Украине значительно меньше мужчин пожилого возраста. В общем 4 миллиона 149 женщин, которым 65 лет и больше, и только 2 миллиона 261 тысяч мужчин соответствующего возраста.

Напомним, 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей.

Также РБК-Украина писало, что по данным переписи в Киеве проживает 10% всего населения Украины. Всего в столице живет 3,7 млн человек. При этом в Киевской области численность населения составила 2,3 млн человек.

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