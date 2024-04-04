NASA запустило прямую видеотрансляцию с камер МКС: как увидеть Землю из космоса онлайн

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - предлагает смотреть прямую видеотрансляцию с камер Международной космической станции (МКС). Этот стрим позволяет наблюдать за Землей из космоса онлайн.

При подготовке материала были использованы следующие источники: spotthestation.nasa.gov, tumblr.com, YouTube-каналы NASA и Space Videos.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о такой инициативе и где именно можно найти видеотрансляцию.

Основное об инициативе NASA

Международная космическая станция, работающая на постоянной основе с 2000 года, вращается вокруг Земли на высоте около 425 км над поверхностью.

Вид с нее в реальном времени транслируется благодаря внешним камерам и современным технологиям.

В NASA уточняют - "если камера... недоступна из-за эксплуатационных соображений в течение длительного периода времени, будет отображаться непрерывный цикл записанных видов Земли с надписью "Ранее записанные".

Кроме того, когда МКС входит в 45-минутный "ночной период" - кадры вживую тоже недоступны. В эти промежутки времени зрителям также показывается записанный материал.

Как увидеть Землю из космоса онлайн

Наблюдать за планетой Земля из космоса в реальном времени можно с помощью видеотрансляций, доступных на официальном YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Кроме того, подобную видеотрансляцию предлагает специализированный YouTube канал Space Videos. Здесь есть даже большее количество информации - указываются текущие координаты МКС, точные дата и время, а также локации, над которыми пролетает космическая станция.