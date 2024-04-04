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NASA запустило прямую видеотрансляцию с камер МКС: как увидеть Землю из космоса онлайн

Четверг 04 апреля 2024 11:30
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NASA запустило прямую видеотрансляцию с камер МКС: как увидеть Землю из космоса онлайн Увидеть Землю из космоса разрешают камеры МКС (фото: nasa.gov)
Автор: Ирина Костенко

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - предлагает смотреть прямую видеотрансляцию с камер Международной космической станции (МКС). Этот стрим позволяет наблюдать за Землей из космоса онлайн.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о такой инициативе и где именно можно найти видеотрансляцию.

При подготовке материала были использованы следующие источники: spotthestation.nasa.gov, tumblr.com, YouTube-каналы NASA и Space Videos.

Основное об инициативе NASA

Международная космическая станция, работающая на постоянной основе с 2000 года, вращается вокруг Земли на высоте около 425 км над поверхностью.

Вид с нее в реальном времени транслируется благодаря внешним камерам и современным технологиям.

В NASA уточняют - "если камера... недоступна из-за эксплуатационных соображений в течение длительного периода времени, будет отображаться непрерывный цикл записанных видов Земли с надписью "Ранее записанные".

Кроме того, когда МКС входит в 45-минутный "ночной период" - кадры вживую тоже недоступны. В эти промежутки времени зрителям также показывается записанный материал.

Как увидеть Землю из космоса онлайн

Наблюдать за планетой Земля из космоса в реальном времени можно с помощью видеотрансляций, доступных на официальном YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Кроме того, подобную видеотрансляцию предлагает специализированный YouTube канал Space Videos. Здесь есть даже большее количество информации - указываются текущие координаты МКС, точные дата и время, а также локации, над которыми пролетает космическая станция.

Напомним, ранее мы рассказывали, что NASA ищет астронавтов для обучения и высадки на Марс и предлагает зарплату в 152 тысяч долларов.

Читайте также, как и где 8 апреля увидеть полное солнечное затмение вживую и онлайн.

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