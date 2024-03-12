NASA шукає астронавтів для навчання та висадки на Марс: як отримати зарплату в 152 тисячі доларів

Кого шукають в NASA

Згідно з опублікованою на спеціалізованому порталі вакансією, NASA шукає кандидатів в астронавти.

Перспективні кандидати запрошуються на співбесіду до Космічного центру імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас.

Ті особи, кому пощастить пройти відбір, мають провести близько двох років, навчаючись "базовим навичкам, необхідним для того, щоб стати астронавтом" - від робототехніки та виходу у відкритий космос до "навичок лідерства та командної роботи".

Зазначається, що після завершення навчання ці люди:

зможуть приєднатися до "загону чинних космонавтів"

отримають право на призначення космічного польоту

"До призначення космічного польоту вони матимуть обов'язки в офісі астронавтів - починаючи від підтримки своїх колег-астронавтів у космосі й завершуючи консультуванням щодо розробки нових космічних апаратів", - йдеться у дописі.

Яку зарплату обіцяють

В оголошенні зазначається, що орієнтовний рівень заробітної плати станом на 2024 рік може становити близько 152 258 доларів (на рік).

"Ці ставки будуть скориговані з урахуванням будь-якого підвищення в 2025 році", - додали роботодавці.

Уточнюється, що потенційні кандидати на посаду можуть "претендувати на відшкодування витрат на переїзд згідно з політикою агентства".

"Відібрані кандидати в астронавти отримають 30-місячні призначення з обмеженим терміном і після успішного завершення підготовки отримають постійні призначення", - зазначається в дописі.

Працювати в космосі мріють і чоловіки, і жінки (скріншот: youtube.com/@ReelNASA)

Хто може стати астронавтом

До кандидатів на посаду висунуті суворі вимоги. Щоб стати кандидатом в астронавти NASA потрібно:

мати ступінь магістра в галузі STEM (включно з інженерією, біологічними науками, фізикою, комп'ютерними науками або математикою), отриману в акредитованому навчальному закладі

мати щонайменше три роки відповідного професійного досвіду після завершення навчання

мати 1000 годин нальоту для пілотів, з яких щонайменше 850 годин - на реактивних літаках

успішно пройти виснажливу фізичну підготовку для астронавтів NASA

бути громадянином США

Уточнюється, що вимога щодо здобуття ступеня магістра може бути виконана за рахунок альтернативних кваліфікацій, як-от два роки навчання за відповідною докторською програмою, здобуття медичного ступеня або зарахування до національно визнаної програми підготовки пілотів-випробувачів.

Окрім академічної та професійної кваліфікації, кандидати мають продемонструвати необхідні навички лідерства, командної роботи та комунікації.

Основні обов'язки астронавтів

Кандидатам в астронавти важливо розуміти, що на першому етапі співбесіди буде відібрано лише частину з усіх охочих - вони потраплять до другого етапу відбору.

Зрештою, кандидатами в астронавти NASA стануть лише кілька найкращих осіб.

Уточнюється, що до основних обов'язків астронавта належать:

проведення операцій у космосі, зокрема на Міжнародній космічній станції (МКС)

розробка та випробуванні майбутніх космічних кораблів

позакорабельна діяльність - робота поза космічними кораблями, космічними станціями й на планетарних поверхнях

використання роботизованої дистанційної системи маніпулятора

участь у розробці та тестуванні майбутніх позакорабельних і роботизованих заходів

проведення дослідницьких експериментів (зокрема на тваринах)

участь в роботі екіпажу літака/космічного корабля (включно з плануванням польоту та зв'язку)

виконання заходів з обслуговування космічного корабля

завдання з наземної підтримки під час підготовки астронавтів до космічних польотах у Центрі управління польотами

участь та оцінка симуляцій місій, які готують астронавтів до скоординованої командної роботи та виконання операцій у динамічному космічному середовищі

підтримка розробки та виконання програм польотів людини в космос або інших заходів агентства

захист інтересів і безпеки всіх астронавтів у складі команд ухвалення рішень, які опікуються поточними й майбутніми конструкціями космічних кораблів, їхнім випробуванням та експлуатацією

виконання функцій "публічної особи NASA" (виступи на території США та за кордоном задля донесення відкриттів і цілей NASA)

Як подати заявку

Для того, щоб подати заявку на відбір і стати кандидатом в астронавти, необхідно: