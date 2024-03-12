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NASA шукає астронавтів для навчання та висадки на Марс: як отримати зарплату в 152 тисячі доларів

NASA відкрило набір астронавтів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Стати астронавтом сьогодні може далеко не кожний охочий. Нещодавно в NASA стартував набір нової групи астронавтів, найкращі з яких можуть отримати унікальний шанс здійснити подорож не лише на Місяць, але, імовірно, й на Червону планету.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто і як може стати астронавтом NASA.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: usajobs.gov, NASA.

Кого шукають в NASA

Згідно з опублікованою на спеціалізованому порталі вакансією, NASA шукає кандидатів в астронавти.

Перспективні кандидати запрошуються на співбесіду до Космічного центру імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас.

Ті особи, кому пощастить пройти відбір, мають провести близько двох років, навчаючись "базовим навичкам, необхідним для того, щоб стати астронавтом" - від робототехніки та виходу у відкритий космос до "навичок лідерства та командної роботи".

Зазначається, що після завершення навчання ці люди:

  • зможуть приєднатися до "загону чинних космонавтів"
  • отримають право на призначення космічного польоту

"До призначення космічного польоту вони матимуть обов'язки в офісі астронавтів - починаючи від підтримки своїх колег-астронавтів у космосі й завершуючи консультуванням щодо розробки нових космічних апаратів", - йдеться у дописі.

Яку зарплату обіцяють

В оголошенні зазначається, що орієнтовний рівень заробітної плати станом на 2024 рік може становити близько 152 258 доларів (на рік).

"Ці ставки будуть скориговані з урахуванням будь-якого підвищення в 2025 році", - додали роботодавці.

Уточнюється, що потенційні кандидати на посаду можуть "претендувати на відшкодування витрат на переїзд згідно з політикою агентства".

"Відібрані кандидати в астронавти отримають 30-місячні призначення з обмеженим терміном і після успішного завершення підготовки отримають постійні призначення", - зазначається в дописі.

Працювати в космосі мріють і чоловіки, і жінки (скріншот: youtube.com/@ReelNASA)

Хто може стати астронавтом

До кандидатів на посаду висунуті суворі вимоги. Щоб стати кандидатом в астронавти NASA потрібно:

  • мати ступінь магістра в галузі STEM (включно з інженерією, біологічними науками, фізикою, комп'ютерними науками або математикою), отриману в акредитованому навчальному закладі
  • мати щонайменше три роки відповідного професійного досвіду після завершення навчання
  • мати 1000 годин нальоту для пілотів, з яких щонайменше 850 годин - на реактивних літаках
  • успішно пройти виснажливу фізичну підготовку для астронавтів NASA
  • бути громадянином США

Уточнюється, що вимога щодо здобуття ступеня магістра може бути виконана за рахунок альтернативних кваліфікацій, як-от два роки навчання за відповідною докторською програмою, здобуття медичного ступеня або зарахування до національно визнаної програми підготовки пілотів-випробувачів.

Окрім академічної та професійної кваліфікації, кандидати мають продемонструвати необхідні навички лідерства, командної роботи та комунікації.

 

Основні обов'язки астронавтів

Кандидатам в астронавти важливо розуміти, що на першому етапі співбесіди буде відібрано лише частину з усіх охочих - вони потраплять до другого етапу відбору.

Зрештою, кандидатами в астронавти NASA стануть лише кілька найкращих осіб.

Уточнюється, що до основних обов'язків астронавта належать:

  • проведення операцій у космосі, зокрема на Міжнародній космічній станції (МКС)
  • розробка та випробуванні майбутніх космічних кораблів
  • позакорабельна діяльність - робота поза космічними кораблями, космічними станціями й на планетарних поверхнях
  • використання роботизованої дистанційної системи маніпулятора
  • участь у розробці та тестуванні майбутніх позакорабельних і роботизованих заходів
  • проведення дослідницьких експериментів (зокрема на тваринах)
  • участь в роботі екіпажу літака/космічного корабля (включно з плануванням польоту та зв'язку)
  • виконання заходів з обслуговування космічного корабля
  • завдання з наземної підтримки під час підготовки астронавтів до космічних польотах у Центрі управління польотами
  • участь та оцінка симуляцій місій, які готують астронавтів до скоординованої командної роботи та виконання операцій у динамічному космічному середовищі
  • підтримка розробки та виконання програм польотів людини в космос або інших заходів агентства
  • захист інтересів і безпеки всіх астронавтів у складі команд ухвалення рішень, які опікуються поточними й майбутніми конструкціями космічних кораблів, їхнім випробуванням та експлуатацією
  • виконання функцій "публічної особи NASA" (виступи на території США та за кордоном задля донесення відкриттів і цілей NASA)

Як подати заявку

Для того, щоб подати заявку на відбір і стати кандидатом в астронавти, необхідно:

  • перечитати оголошення та всі наявні інструкції
  • створити й додати резюме за допомогою конструктора резюме USAJobs
  • заповнити початкові онлайн-заявку та анкету
  • додати до них всю необхідну документацію (перелік наявний у розділі "Необхідні документи")
  • подати всю необхідну інформацію та документи на порталі до завершення реєстрації - 2 квітня 2024 року

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядає космічний корабель, що відправить астронавтів на Місяць.

Читайте також, який вигляд має прототип капсули Neptune для космічного туризму.

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