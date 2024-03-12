NASA ищет астронавтов для обучения и высадки на Марс: как получить зарплату в 152 тысячи долларов

Стать астронавтом сегодня может далеко не каждый желающий. Недавно в NASA стартовал набор новой группы астронавтов, лучшие из которых могут получить уникальный шанс совершить путешествие не только на Луну, но предположительно и на Красную планету.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и как может стать астронавтом NASA.
При подготовке материала были использованы следующие источники: usajobs.gov, NASA.
Согласно опубликованной на специализированном портале вакансии, NASA ищет кандидатов в астронавты.
Перспективные кандидаты приглашаются на собеседование в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.
Те, кому посчастливится пройти отбор, должны провести около двух лет, обучаясь "базовым навыкам, необходимым для того, чтобы стать астронавтом" - от робототехники и выхода в открытый космос до "навыков лидерства и командной работы".
Отмечается, что после завершения обучения эти люди:
"До назначения космического полета у них будут обязанности в офисе астронавтов - начиная от поддержки своих коллег-астронавтов в космосе и завершая консультированием по разработке новых космических аппаратов", - говорится в сообщении.
В объявлении отмечается, что ориентировочный уровень заработной платы на 2024 год может составлять около 152 258 долларов (в год).
"Эти ставки будут скорректированы с учетом любого повышения в 2025 году", - добавили работодатели.
Уточняется, что потенциальные кандидаты на должность могут "претендовать на возмещение расходов по переезду согласно политике агентства".
"Отобранные кандидаты в астронавты получат 30-месячные назначения с ограниченным сроком и после успешного завершения подготовки получат постоянные назначения", - отмечается в сообщении.
Работать в космосе мечтают и мужчины, и женщины (скриншот: youtube.com/@ReelNASA)
К кандидатам на должность выдвинуты строгие требования. Чтобы стать кандидатом в астронавты NASA нужно:
Уточняется, что требование о получении степени магистра может быть выполнено за счет альтернативных квалификаций, таких как два года обучения по соответствующей докторской программе, получение медицинской степени или зачисление в национально признанную программу подготовки пилотов-испытателей.
Кроме академической и профессиональной квалификации кандидаты должны продемонстрировать необходимые навыки лидерства, командной работы и коммуникации.
Кандидатам в астронавты важно понимать, что на первом этапе собеседования будет отобрана лишь часть всех желающих - они попадут во второй этап отбора.
В конце концов, кандидатами в астронавты NASA станут всего несколько лучших человек.
Уточняется, что к основным обязанностям астронавта относятся:
Для того чтобы подать заявку на отбор и стать кандидатом в астронавты, необходимо:
Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну.
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