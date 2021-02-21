NASA запропонувало всім "побувати" на Марсі: зможе кожен
Агентство NASA продовжує публікувати фотографії, зроблені марсоходом Perseverance на Марсі. Через деякі знімки в мережі стали придумувати забавні картинки на базі оригіналів. Компанія вирішила використовувати таку популярність собі на руку і сама пропонує зробити онлайн-фотосесію на тлі інопланетних пейзажів.
Про це повідомляє NASA в неділю, 21 лютого.
Американське космічне агентство NASA пропонує всім бажаючим зробити фотографію на тлі пейзажів Марса в спеціальній віртуальній фотокабіні. Для цього потрібно лише завантажити знімок і обрати фон.
Для створення знімка потрібно тільки завантажити своє фото, обрати фон, а система самостійно розмістить його на тлі пейзажу планети.
Варто відзначити, що нещодавно марсохід Perseverance відправив перші кольорові фотографії з Марса. Основною його місією є характеристика геології та клімату планети. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми та стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).
Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Це час у NASA називають "хвилинами жаху".
РБК-Україна писало, що 9 лютого космічний зонд "Надія" ОАЕ успішно вийшов на орбіту Марса. Це перший арабський космічний апарат, який дістався до орбіти Марса.
Також РБК-Україна писало, що в лютому на орбіту Марса вийшли космічні зонди Китая та Об'єднаних Арабських Еміратів.