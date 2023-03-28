У NASA показали найбільший смерч на Сонці: неймовірне відео

Обсерваторія Сонячної динаміки NASA зафіксувала неймовірно величезне торнадо, яке пройшло по поверхні Сонця. Цей торнадо складався з бурхливих вихорів плазми, і їхня висота була така величезна, що могла б знищити цілу планету.

За даними SpaceWeather, астрономи обсерваторії відстежували "сонячний торнадо" з 14 березня. Він існував 4 дні, а потім розвіявся у хмару намагніченого газу.

Сонячний смерч виник біля північного полюса Сонця 15, потім він продовжував зростати та змінювати форму. А наприкінці він виплюнув шлейф плазми (іонізованого газу) у космос.

Незвичайне явище вдалося зняти на фото та відео різним астрономам-аматорам та астрофотографам.

"Цей стовп плазми, що обертається, висотою в 14 земних куль виливав на Сонці краплі розпеченого матеріалу розміром з Місяць. Я не можу уявити собі більш пекельного місця", - написав на своїй сторінці в Twitter астрофотограф Ендрю Маккарті та розмістив відео торнадо.

Як пояснює космічний фізик з Університету Редінга Метью Оуенс, цей торнадо - це не вітер, а пекельне породження потужних магнітних полів Сонця, що сходяться в запеклі спіральні структури.

Висота торнадо становила 178 тисяч кілометрів, і це при тому, що раніше вчені називали розміри сонячних смерчів – від 25 до 100 тисяч кілометрів. Зазвичай сонячні торнадо формуються невеликими групами, а виявлений смерч у березні був один.

На щастя, наша планета в безпеці, тому що Земля знаходиться далеко від Сонця. Але викинута плазма може досягти поверхні Місяця.

"Після виверження цей торнадо пролетів над північним полюсом Сонця, і безперечно - не наближався до Землі, або будь-якої іншої планети", - підкреслив Оуенс.