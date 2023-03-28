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В NASA показали крупнейший смерч на Солнце: невероятное видео

В NASA показали кадры торнадо на Солнце (Коллаж РБК-краина)
Автор: Анна Шиканова

Специалистам космического агентства NASA удалось запечатлеть огромный торнадо из вихрей плазмы на Солнце. Невероятное явление удалось заснять на видео.

Детали об этом явлении рассказали в Futurism.

Обсерватория Солнечной динамики NASA зафиксировала невероятно огромный торнадо, который прошелся по поверхности Солнца. Этот торнадо состоял из бушующих вихрей плазмы, и их высота была так огромна, что могла бы уничтожить целую планету.

По данным SpaceWeather, астрономы обсерватории отслеживали "солнечный торнадо" с 14 марта. Он существовал 4 дня, а потом рассеялся в облако намагниченного газа.

Солнечный смерч возник около северного полюса Солнца 15, потом он продолжал расти и менять форму. А в конце он выплюнул шлейф плазмы (ионизированного газа) в космос.

Необычное явление удалось заснять на фото и видео различным астрономам-любителям и астрофотографам.

"Этот вращающийся столб плазмы высотой в 14 земных шаров выливал на Солнце капли раскаленного материала размером с Луну. Я не могу представить себе более адского места", - написал на своей странице в Twitter астрофотограф Эндрю Маккарти и разместил видео торнадо.

Как объясняет космический физик из Университета Рединга Мэтью Оуэнс, этот торнадо - это не ветер, а адское порождение мощных магнитных полей Солнца, сходящихся в яростные спиральные структуры.

Высота торнадо составила 178 тысяч километров, и это при том, что ранее ученые называли размеры солнечных смерчей - от 25 до 100 тысяч километров. Обычно солнечные торнадо формируются небольшими группами, а обнаруженный смерч в марте был один.

К счастью, наша планета в безопасности, так как Земля находится очень далеко от Солнца. Но выброшенная плазма может достигнуть поверхности Луны.

"После извержения этот торнадо пролетел над северным полюсом Солнца, и определенно - не приближался к Земле, или любой другой планете", - подчеркнул Оуэнс.

Кстати, ранее мы писали о том, что на Земле бушует самая большая магнитная буря за последние 6 лет.

А еще рассказывали о том, что в NASA поделились уникальными фото захода солнца на Марсе.

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