У NASA показали, як виглядатиме "екологічно чистий" літак X-66 від Boeing

Який вигляд може мати експериментальний літак від Boeing X-66 - показали в NASA.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цей літак і для чого його створюють.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NASA, Space.com.
X-66 - експериментальний літак, покликаний допомогти США досягти нульового рівня викидів від авіації до 2050 року.
Задля його створення, випробування та подальших повномасштабних польотів Boeing співпрацюватиме з NASA у межах проекту Sustainable Flight Demonstrator.
Він має на меті:
Минулого року компанія Boeing перевезла на свій завод у місті Палмдейл у штаті Каліфорнія середньомагістральний реактивний пасажирський літак MD-90. Саме його планують "перетворити" на новітній X-66.
Нині NASA та Boeing перебувають на ранній стадії виробництва X-66, однак експерти вже уявляють, як приблизно може виглядати цей літак.
Нова ілюстрація X-66 від Boeing демонструє фірмові наддовгі, тонкі крила літака, стабілізовані діагональними стійками, відомими як концепція Transonic Truss-Braced Wing.
Художня концепція щодо літака X-66 (фото: nasa.gov)
У поєднанні з вдосконаленнями силових установок, матеріалів та архітектури систем така конфігурація літака може призвести до:
Крім того, дещо раніше у NASA презентували випробування нового покоління крил Transonic Truss-braced Wing, літак з якими отримав назву X-66A.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де знаходяться і як виглядають приховані кімнати для сну в літаках.
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