У NASA показали, як виглядатиме "екологічно чистий" літак X-66 від Boeing

Чим унікальний X-66

X-66 - експериментальний літак, покликаний допомогти США досягти нульового рівня викидів від авіації до 2050 року.

Задля його створення, випробування та подальших повномасштабних польотів Boeing співпрацюватиме з NASA у межах проекту Sustainable Flight Demonstrator.

Він має на меті:

створити нове покоління "екологічно чистих" однофюзеляжних літаків для пасажирських авіаперевезень у всьому світі

надати доступ до інновацій усім подорожуючим

захистити навколишнє середовище

розвивати економіку США

Який вигляд може мати X-66

Минулого року компанія Boeing перевезла на свій завод у місті Палмдейл у штаті Каліфорнія середньомагістральний реактивний пасажирський літак MD-90. Саме його планують "перетворити" на новітній X-66.

Нині NASA та Boeing перебувають на ранній стадії виробництва X-66, однак експерти вже уявляють, як приблизно може виглядати цей літак.

Нова ілюстрація X-66 від Boeing демонструє фірмові наддовгі, тонкі крила літака, стабілізовані діагональними стійками, відомими як концепція Transonic Truss-Braced Wing.

Художня концепція щодо літака X-66 (фото: nasa.gov)

У поєднанні з вдосконаленнями силових установок, матеріалів та архітектури систем така конфігурація літака може призвести до:

зниження споживання палива на 30%

зниження рівня викидів (у порівнянні з сучасними найкращими у своєму класі літаками)

Крім того, дещо раніше у NASA презентували випробування нового покоління крил Transonic Truss-braced Wing, літак з якими отримав назву X-66A.