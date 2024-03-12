Приховані кімнати для сну в літаках: де вони знаходяться і як виглядають

Пасажири літаків зазвичай не замислюються, де відпочиває екіпаж під час тривалих перельотів. І мало хто знає, що на борту широкофюзеляжних авіалайнерів є приховані приміщення.

Де знаходяться спальні місця і як вони виглядають, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Приховані кімнати не схожі на номери готелю. Це скоріше каюти без вікон та з низькими стелями. Натомість у приміщенні облаштовані спальні місця та достатня звукоізоляція, щоб члени екіпажу могли відпочити під час тривалих перельотів.

Такі зони відпочинку називаються crew rest area. Вони призначені лише для бортпровідників та пілотів.

Зазвичай вхід до такої каюти добре замаскований і пасажирам складно здогадатися, де вона розташована.

У широкофюзеляжному авіалайнері Boeing 787 авіакомпанії British Airways або Korean Air є два відсіки зі спальними місцями для екіпажів. Вони розташовані над стелею пасажирського салону.

Фото: Кімната відпочинку екіпажу у Boeing 787 (flickr.com/Paul Thompson)

А в авіалайнері Boeing 777, який експлуатувала українська авіакомпанія МАУ, зону відпочинку пілотів та бортпровідників облаштовано під підлогою. Вхід у неї виглядає як двері в кабінку туалету, проте за нею знаходяться сходи вниз.

Фото: Кімната відпочинку екіпажу в Boeing 777-200ER МАУ (avianews.com)

Зона для сну забезпечує відпочинок персоналу при тривалих перельотах, а це важлива складова безпеки польотів. Поки одні пілоти керують літаком, інші сплять чи просто відновлюють сили.

Нагадаємо, ми писали, що у Варшавському аеропорту встановили капсули для сну. Година оренди коштує від 500 грн.

Також ми розповідали, що відома авіакомпанія зробить інтернет у літаках безкоштовним.