Літак переобладнали в розкішну віллу на вершині скелі. Дивіться, як виглядає незвичне житло

Приватний літак Boeing 737, знятий з експлуатації, перетворили на розкішну віллу. Його встановили на вершині скелі поблизу пляжу Ньянг-Ньянг на індонезійському острові Балі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію CNN.

Як виглядає літак-вілла

Вілла Private Jet на висоті 150 метрів над рівнем моря має дві спальні та басейн. Її можна взяти в оренду, вартість стартує від 7000 доларів за ніч.

Власник вілли Фелік Демін, який також має мережу готелів Bubble Hotel Bali, зізнається, що спершу хотів купити приватний літак для особистого користування, але потім виникала ідея перетворити судно на щось справді особливе.

Транспортування літака з місця його розташування на Балі на вершину скелі було непростим завданням. Його довелося розібрати. Для транспортування залучили два крани, величезну платформу, різних спеціалістів і поліцейський ескорт. Доставка літака на скелю зайняла п'ять днів.

Після цього салон літака почали переобладнувати у житлове приміщення.

"Я хочу, щоб люди відчували "вау-ефект" від кожної секунди перебування в цьому незвичайному місці", - каже Демін.

Так виглядає вілла-літак (фото: Private Jet Villa/Facebook)

До вілли можна потрапити по сходах, які ведуть уздовж крила до головного входу.

Всередині - вітальня з барною стійкою, розкладним диваном і скляним порталом, а також дві спальні з гардеробними. Кабіну перетворили на велику ванну кімнату з додатковими ілюмінаторами.

У віллі також є шезлонги, відкрита лаунж-зона і місце для вогнища.

Так виглядає вілла-літак (фото: Private Jet Villa/Facebook)