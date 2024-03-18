В NASA показали, как будет выглядеть "экологически чистый" самолет X-66 от Boeing

Как может выглядеть экспериментальный самолет от Boeing X-66 - показали в NASA.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом самолете и для чего его создают.
При подготовке материала были использованы следующие источники: NASA, Space.com.
X-66 - экспериментальный самолет, призванный помочь США достичь нулевого уровня выбросов от авиации до 2050 года.
Для создания, испытания и последующих полномасштабных полетов Boeing будет сотрудничать с NASA в рамках проекта Sustainable Flight Demonstrator.
Его основные задания:
В прошлом году компания Boeing перевезла на свой завод в городе Палмдейл в штате Калифорния среднемагистральный пассажирский реактивный самолет MD-90. Именно его планируют "превратить" в новейший X-66.
Сейчас NASA и Boeing находятся на ранней стадии производства X-66, однако эксперты уже представляют, как приблизительно может выглядеть этот самолет.
Новая иллюстрация X-66 от Boeing демонстрирует фирменные сверхдлинные тонкие крылья самолета, стабилизированные диагональными стойками, известными как концепция Transonic Truss-Braced Wing.
Художественная концепция самолета X-66 (фото: nasa.gov)
В сочетании с усовершенствованиями силовых установок, материалов и архитектуры систем такая конфигурация самолета может привести к:
Кроме того, несколько ранее в NASA представили испытания нового поколения крыльев Transonic Truss-braced Wing, самолет с которыми получил название X-66A.
Напомним, ранее мы рассказывали, где находятся и как выглядят скрытые комнаты для сна в самолетах.
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