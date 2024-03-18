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У NASA показали, як виглядатиме "екологічно чистий" літак X-66 від Boeing

Понеділок 18 березня 2024 20:10
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У NASA показали, як виглядатиме "екологічно чистий" літак X-66 від Boeing X-66 від Boeing є частиною програми NASA (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Який вигляд може мати експериментальний літак від Boeing X-66 - показали в NASA.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цей літак і для чого його створюють.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NASA, Space.com.

Чим унікальний X-66

X-66 - експериментальний літак, покликаний допомогти США досягти нульового рівня викидів від авіації до 2050 року.

Задля його створення, випробування та подальших повномасштабних польотів Boeing співпрацюватиме з NASA у межах проекту Sustainable Flight Demonstrator.

Він має на меті:

  • створити нове покоління "екологічно чистих" однофюзеляжних літаків для пасажирських авіаперевезень у всьому світі
  • надати доступ до інновацій усім подорожуючим
  • захистити навколишнє середовище
  • розвивати економіку США

Який вигляд може мати X-66

Минулого року компанія Boeing перевезла на свій завод у місті Палмдейл у штаті Каліфорнія середньомагістральний реактивний пасажирський літак MD-90. Саме його планують "перетворити" на новітній X-66.

Нині NASA та Boeing перебувають на ранній стадії виробництва X-66, однак експерти вже уявляють, як приблизно може виглядати цей літак.

Нова ілюстрація X-66 від Boeing демонструє фірмові наддовгі, тонкі крила літака, стабілізовані діагональними стійками, відомими як концепція Transonic Truss-Braced Wing.

У NASA показали, як виглядатиме &quot;екологічно чистий&quot; літак X-66 від Boeing

Художня концепція щодо літака X-66 (фото: nasa.gov)

У поєднанні з вдосконаленнями силових установок, матеріалів та архітектури систем така конфігурація літака може призвести до:

  • зниження споживання палива на 30%
  • зниження рівня викидів (у порівнянні з сучасними найкращими у своєму класі літаками)

Крім того, дещо раніше у NASA презентували випробування нового покоління крил Transonic Truss-braced Wing, літак з якими отримав назву X-66A.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де знаходяться і як виглядають приховані кімнати для сну в літаках.

Читайте також, як літак переобладнали в розкішну віллу на вершині скелі.

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