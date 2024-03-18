У NASA показали, як виглядатиме "екологічно чистий" літак X-66 від Boeing

X-66 від Boeing є частиною програми NASA (колаж: РБК-Україна)

Який вигляд може мати експериментальний літак від Boeing X-66 - показали в NASA.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цей літак і для чого його створюють. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NASA, Space.com.

Чим унікальний X-66 X-66 - експериментальний літак, покликаний допомогти США досягти нульового рівня викидів від авіації до 2050 року. Задля його створення, випробування та подальших повномасштабних польотів Boeing співпрацюватиме з NASA у межах проекту Sustainable Flight Demonstrator. Він має на меті: створити нове покоління "екологічно чистих" однофюзеляжних літаків для пасажирських авіаперевезень у всьому світі

надати доступ до інновацій усім подорожуючим

захистити навколишнє середовище

розвивати економіку США Який вигляд може мати X-66 Минулого року компанія Boeing перевезла на свій завод у місті Палмдейл у штаті Каліфорнія середньомагістральний реактивний пасажирський літак MD-90. Саме його планують "перетворити" на новітній X-66. Нині NASA та Boeing перебувають на ранній стадії виробництва X-66, однак експерти вже уявляють, як приблизно може виглядати цей літак. Нова ілюстрація X-66 від Boeing демонструє фірмові наддовгі, тонкі крила літака, стабілізовані діагональними стійками, відомими як концепція Transonic Truss-Braced Wing. Художня концепція щодо літака X-66 (фото: nasa.gov) У поєднанні з вдосконаленнями силових установок, матеріалів та архітектури систем така конфігурація літака може призвести до: зниження споживання палива на 30%

зниження рівня викидів (у порівнянні з сучасними найкращими у своєму класі літаками) Крім того, дещо раніше у NASA презентували випробування нового покоління крил Transonic Truss-braced Wing, літак з якими отримав назву X-66A.