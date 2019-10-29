В Солнечной системе может появиться еще одна планета: детали

Плутон могут вернуть статус планеты (Фото: коллаж РБК-Украина)

Глава NASA сделал заявление о "спорном" небесном теле

Плутон был объявлен малой планетой в Солнечной системе более десяти лет назад, а астрономы считали его просто "карликовой планетой". Теперь руководитель NASA Джим Бриденстайн высказался о намерении снова "повысить" статус этого небесного тела. Об этом он заявил во время выступления в последний день Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне, передает Forbes.

Со дня своего открытия в 1930 году и до 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. 24 августа 2006 года Международный астрономический союз (МАС) впервые дал определение термину "планета", и Плутон не попадал под это определение - его причислили к новой категории карликовых планет вместе с Эридой и Церерой. После переклассификации Плутон был добавлен к списку малых планет и получил номер 134340 по каталогу Центра малых планет. Впрочем, некоторые ученые все равно продолжают считать, что Плутон должен быть переклассифицирован обратно в планету.

Фото: изображение с космического корабля юго-восточной части Плутона (NASA/JHUAPL/SWRI)

Для поколения, воспитанного на девяти планетах, это была трудная новость, отмечает издание. В 2000-х годах по этому поводу продолжались дебаты в научном мире.

В 2002 году за орбитой Нептуна был обнаружен Квавар, диаметр которого составляет около 1110 км, а в 2004 году - Седна диаметром около 1000 км. Таким образом, они сравнимы по размеру с Плутоном (2376,6 км). Так же как Церера потеряла статус планеты после открытия других астероидов, так и статус Плутона должен был быть пересмотрен в свете открытия других подобных ему объектов.

29 июля 2005 года было объявлено об открытии Эриды. Она оказалась самым массивным известным транснептуновым объектом. Первооткрыватели Эриды и пресса первоначально называли ее десятой планетой, хотя консенсуса по этому вопросу не было. МАС установил новое определение планеты, чтобы избежать наличия десятой.

Фото: Плутон и его луна Харон (NASA/JHUAPL/SWRI)

Некоторые астрономы считали открытие Эриды с гораздо большей массой сильнейшим аргументом в пользу перевода Плутона в разряд малых планет. Однако у Плутона оставались еще два характерных для планет признака: наличие крупного спутника и атмосферы.

Почему в NASA хотят вернуть Плутону статус планеты

Как отмечает руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Бриденстайн, то, как вы должны определять планету, основано на ее внутренней ценности, а не на значениях, которые постоянно изменяются, как динамика орбиты.

Другие утверждают, что планета - это просто объект с достаточными размерами, чтобы быть сферическим под действием собственной гравитации.

Иллюстративное фото (pixabay)

На сторону Бриденстина стали некоторые ученые. В опубликованной ранее в этом году статье под названием "Переклассификация астероидов с планет на непланеты" объясняется, что "астероид" широко признавался учеными как подмножество "планет" в течение 150 лет. В статье утверждается, что:

ученые считали астероиды планетами до 1950-х годов;

тот факт, что тысячи астероидов имеют общие орбиты, не имеет отношения к статусу планеты;

астероиды были реклассифицированы как непланетные на основе геофизических характеристик;

такие термины, как "планета", определяются научным процессом, а не голосованием (как с решением МАС в 2006 году в отношении Плутона).

Хотя в статье не указывается, что Плутон следует реклассифицировать как планету, в нем говорится: "Мы предлагаем попытки достичь консенсуса в отношении планетарной таксономии не на основе ненаучного процесса голосования, а на основе прецедента. Набор в научной литературе и дискурсе, посредством которого перспективы развиваются с дополнительными наблюдениями и информацией, точно так же, как в случае с астероидами". Это кажется справедливым.