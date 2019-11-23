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Модуль NASA пробурил скважину на Марсе

Новости » Общество     23.11.2019 - 23:01
Модуль NASA пробурил скважину на Марсе
Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Модуль InSight возобновил работу буровой установки HP3

Модуль InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HP3, чтобы углубиться на несколько сантиметров на поверхность планеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу.

В прошлый раз операция не удалась, поскольку у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса. В частности, отдача при бурении уравновешивалась и установке не удавалось продвинуться вглубь. Стены скважины при этом слишком сильно расширялись.

Напомним, в США во время испытаний SpaceX ракеты Starship, на которой планируют осуществлять полеты на Марс, произошел взрыв. Сообщается, что целью испытания было выявление максимально допустимого уровня давления в системах. В результате взрыва от ракеты отделились некоторые элементы конструкции, хотя сам корабль полностью не был разрушен.

В сентябре SpaceX презентовала ракету Starship, которая способна перевозить 100 человек и более 100 тонн багажа. По словам Маска, новый космический корабль должен был совершить испытательный в ближайшие несколько месяцев. Корабль планировали поднять на высоту 19,8 тыс. километров и вернуть обратно на Землю.

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