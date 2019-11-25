NASA виявило на метеоритах дивовижну знахідку

Метеорити (фото: pixabay.com)

На метеоритах, які падали на Землю, виявили сліди цукру

Вчені з NASA повідомили чудову новину - на метеоритах, які падали на Землю, виявлені сліди цукру та інших органічних сполук.

За словами вчених, хімічні реакції всередині астероїдів можуть говорити про елементи, які допоможуть вивчити виникнення життя на нашій планеті.

Вчені взяли для аналізу три метеорита, у тому числі той, що впав на територію Австралії в 1969 році і досягає віку в мільярди років. В результаті на них були виявлені різні види цукру - арабіноза, ксилоза і рибоза.

Вчені проаналізували метеорити (фото: pixabay.com)

"Дослідження дає перші прямі дані про рибозe у космосі і доставки цукру на Землю... Позаземний цукор, можливо, сприяв утворенню РНК на пребіотичній Землі, що, можливо, призвело до виникнення життя", - повідомив Йосіхіро Фурукава з японського університету Тохоку.

Відкриття рібози також говорить про те, що РНК еволюціонувала в ДНК, даючи вченим більш чітку картину того, як може скластися життя.