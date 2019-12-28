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Укрзализныця приготовила сюрприз пассажирам: о чем речь

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 10:06
Укрзализныця приготовила сюрприз пассажирам: о чем речь
Укрзализныця готовится к изменениям (Коллаж РБК-Украина)

В Украине появится новое ведомство, которые будет регулировать цены на билеты Укрзализныци

Укрзализныця теперь не сможет самостоятельно регулировать цены на перевозки, так как в Украине будет создана Национальная комиссия в сфере транспорта (НКТР). Основная миссия комиссии будет в том, чтобы следить за ценами на перевозки, в том числе пассажиров железнодорожным транспортом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он отметил, что Кабинет министров поддержал и направил в Верховную Раду законопроект о создании НКРТ.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Основные задачи Национальной комиссии в сфере транспорта будут такими:

  • Формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов.
  • Контроль ценообразования и не допущение перекрестного субсидирования.
  • Способствование развитию конкуренции на рынке.

Как уточнили в министерстве цифровой информации, НКРТ, в частности, будет устанавливать тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом (кроме пригородных и внутригородских перевозок).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця решила изменить систему продажи билетов на поезда. Суть обновления в том, что стоимость билетов будет зависеть от того, когда пассажир его приобрел. Чем раньше будет покупаться билет, тем он будет дешевле.

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