87-річна Ада Роговцева розкрила свій спосіб боротьби зі стресом: "Це дуже допомагає"

Що сказала Роговцева

Так, за словами знаменитості, один із головних секретів її успіху - це ведення щоденників. Вона пояснює, що у такий спосіб аналізує обставини, які трапляються у житті, та вчиться краще їх розуміти, а разом з тим - краще розуміти себе.

"Що мене рятує до 87 років - я змалечку пишу щоденники. Я завжди кажу людям пишіть, пишіть… По-перше, ти звертаєшся до себе, ставлення до свого життя, як ти прожив день. Ти зосереджуєшся, ти очищуєшся трішечки, розумієш, що добре, що погано. Робота починається з цього. Це дуже допомагає", - говорить Ада.

Акторка дала інтерв'ю Суханову (скриншот)

87-річна акторка пригадала сон, який наснився їй ще до аварії на Чорнобильській АЕС. І пізніше вона була дуже здивована, коли прочитала про це вже після трагедії.

"У мене колись було велике дивування. Я колись прочитала у щоденнику, вже після Чорнобиля, про те, що мені наснився сон мені наснився сон: я біжу по розпеченому асфальту, в мене ноги по коліна провалюються у цей асфальт, я їх дістаю, а вони цілі. Це було ще до аварії", - пригадала жінка.

"Якби я не написала про ще у своєму щоденнику, я ніколи б в житті навіть не зіставила. А зараз, в тому стані, в якому я писала книжку вже цю, воно мені відгукнулося. Тобто ти на собі зосереджуєшся", - підкреслила вона.

Ще однією розрадою відомої українки є книжки. Вона зізнається, що погано запам'ятовує дати та прізвища, проте самі ситуації добре закарбовуються в її пам'яті.

Олексій Суханов (скриншот)

"Так само з книжками. Це рятунок. Це людська розрада. Писати можна будь-що. Писати можна що завгодно. У мене день сьогодні був так собі, і ти вже про це знаєш. Значить, уже наступний має бути трішки кращим. Це зосередженість на собі: як я, хто, кому я зробив погане? Чому щось не вийшло?" - зазначила Роговцева.

"На цьому я живу - щоденники й книжки, Альошо. Я така своєрідна жінка: я не запам’ятовую дат і прізвищ. Але я запам’ятовую ситуації. У книжках є ситуації, яких у тебе не було чи й були. Треба тримати в голові: хто я? чим я можу допомогти? Що я можу віддати? що у мене зайве? Все життя веду щоденники, вони вже у книжки перейшли, лежать по різних шафах і шухлядах", - додала знаменитість.

Акторці 87 років (Фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

До слова, Ада Роговцева має звання героя України, є Кавалером ордену Княгині Ольги II ступеня та лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, а також - почесною громадянкою Києва.

У числі нагород акторки - чотири театральні премії "Київська пектораль" за найкращу жіночу роль у виставах «"Дама без камелій" (1991), "Обдурена" (1997), "Схоже на щастя" (2014), а також за видатний внесок у театральне мистецтво (2003).