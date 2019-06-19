Для нас это стресс: соседи Тымчука напуганы тем, что произошло

Дмитрия Тымчука, народного депутата Украины, обнаружили днем 19 июня, с простреленной головой в квартире по бульвару Перова. Когда жена его нашла, он был еще жив, но к приезду скорой помощи, Тымчук скончался. Как на трагедию отреагировали соседи нардепа, пишет издание "КП в Украине".

Дом на бульваре Перова, 10 – это относительно новая высотка с несколькими подъездами и высотой в 25 этажей. Дмитрий Тымчук не был прописан в той квартире, где его нашли. В документах стоит, что он прописан на территории воинской части номер 3030 Национальной гвардии Украины.

Дом на Перова, где нашли Тымчука (kp.ua, Ярослав Кулиш)

В этом доме Дмитрий Тымчук проживал недавно, и многие соседи его даже не знали. Они напуганы тем, что произошло и некоторые узнали, что в доме произошла трагедия только после того, как дом оккупировала полиция и эксперты. С журналистами жильцы общаются неохотно.

"Мы в шоке от произошедшего, даже не знали, что в нашем доме жил народный депутат. Теперь еще и погиб. Для нас это стресс, тут уже пол дня ходит полиция с собаками, все обыскивают", - рассказала Светлана Бойко.

В течении дня в дом не пускали никого из посторонних, а у жильцов интересовались, куда они идут, и кто такие. Около 16:00 уехали криминалисты, но возле подъезда оставили пост.

Дом на Перова, где нашли Тымчука (kp.ua, Ярослав Кулиш)

А вот издание Vesti пишет, что данная квартира не принадлежала ни Дмитрию Тымчуку, ни его супруге Анне Тымчук.

"По декларации семья Тымчуков в 2015-м купила квартиру, сейчас она записана на его супругу. Это не тот дом, его дом неходится недалеко от Перова 10а. Дмитрий проживал на 4-м этаже старой "хрущевки", недалеко от поворота на Троещину. А квартира, где его нашли, - на 25-м этаже нового дома, и ее в декларации нет", - сообщил источник издания.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по словам источника, Дмитрий Тымчук накануне смерти находился в подавленном состоянии и действительно мог совершить самоубийство.

А также рассказывали о том, что в версиях гибели Дмитрия Тымчука нашли серьезные нестыковки.