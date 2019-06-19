Для нас це стрес: сусіди Тимчука налякані тим, що сталося

Дмитра Тимчука, народного депутата України, виявили вдень 19 червня, з простреленою головою в квартирі по бульвару Перова. Коли дружина його знайшла, він був ще живий, але до приїзду швидкої допомоги, Тимчук помер. Як на трагедію відреагували сусіди нардепа, пише видання "КП в Україні".

Будинок на бульварі Перова, 10 – це відносно нова висотка з кількома під'їздами та висотою до 25 поверхів. Дмитро Тимчук не був прописаний в тій квартирі, де його знайшли. У документах зазначено, що він прописаний на території військової частини номер 3030 Національної гвардії України.

Будинок на Перова, де знайшли Тимчука (kp.ua, Ярослав Куліш)

В цьому будинку Дмитро Тимчук проживав недавно, і багато сусідів його навіть не знали. Вони налякані тим, що сталося і деякі дізналися, що в будинку сталася трагедія тільки після того, як будинок окупувала поліція і експерти. З журналістами мешканці спілкуються неохоче.

"Ми в шоці від події, навіть не знали, що в нашому будинку жив народний депутат. Тепер ще й загинув. Для нас це стрес, тут вже пів дня ходить поліція з собаками, всі обшукують", - розповіла Світлана Бойко.

Протягом дня у будинок не пускали нікого із сторонніх, а у мешканців цікавилися, куди вони йдуть, і хто такі. Близько 16:00 виїхали криміналісти, але біля під'їзду залишили пост.

Будинок на Перова, де знайшли Тимчука (kp.ua Ярослав Куліш)

А от видання Vesti пише, що дана квартира не належала ні Дмитру Тимчуку, ні його дружині Ганні Тимчук.

"По декларації сім'я Тимчуків в 2015-му купила квартиру, зараз вона записана на його дружину. Це не той будинок, його будинок неходится недалеко від Перова 10а. Дмитро проживав на 4-му поверсі старої "хрущовки", недалеко від повороту на Троєщину. А квартира, де його знайшли, - на 25-му поверсі нового будинку, і її в декларації немає", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що за словами джерела, Дмитро Тимчук напередодні смерті перебував у пригніченому стані і справді міг вчинити самогубство.

А також розповідали про те, що у версіях загибелі Дмитра Тимчука знайшли серйозні розбіжності.