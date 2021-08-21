Народный кулинар назвал блюда, которые должен попробовать каждый украинец

Топ украинских блюд от Руслана Сеничкина

На Полтавщине, кроме галушек с грибами и шкварками, телеведущий рекомендует отведать потрибку (ливер), мандрики - лепешки из теста и сыра и затирку (Кочана каша).

На родной Днепропетровщине, обожает Шпундру - это поджаренное мясо в свекольном квасе, фаршированные гусиные шейки и печеночные паштеты. А вот на Житомирщине - фантастические драники, особенно в Коростене, столице этого блюда - говорит ведущий.

Руслан Сеничкин (фото: пресс-служба 1+1)

Слобожанщина влюбила Сеничкина в товченики - это кусочки мяса или рыбы, сваренные в бульоне, с маслом и луком. Также в изумительный брюх - свинину, жареную с луком и перцем. В Нежине нравятся закрутки из огурцов и кабачковая икра. В Сумах - борщ на свекольном квасе. Говорит, что нигде так вкусно не готовят жаркое с мясом, картофелем и квашеной капустой, как на Черниговщине.

Руслан Сеничкин (фото: пресс-служба 1+1)

На Юге, титульная кухня - блюда из рыбы. Уха по-николаевски, фаршированные баклажаны и перцы на Херсонщине. А какие биточки из бычков в Одессе и здешний форшмак с сезонной дунайки конце весны - уникальный вкус!

В Крыму обожал пробовать бурму, национальную крымскотатарский блюдо в виде рулета.

"Мне пришлась по душе бурма с тыквой и орехами, запеченная до хрустящей корочки. Это очень вкусный и ароматный десерт!" - вспоминает телекулинар.

Руслан Сеничкин (фото: пресс-служба 1+1)

Но больше всего Сеничкину нравится вкус Карпат! Сытный банош с овечьей брынзой, гуцульская колбаса - гурка. Насыщенный бограч из говядины, перца, грибов, лука, чеснока и приправ. Обязательный для угощения форель - запеченная форель, и просите подать с белыми грибами в сметане. А еще поразили гамбовцы. Несмотря на то, что это хрустящие шарики из картофеля - это блюдо-десерт. Жарится в масле, а в середине в качестве начинки - слива.

Руслан Сеничкин (фото: пресс-служба 1+1)