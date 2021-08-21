Народний кулінар назвав страви, які повинен спробувати кожен українець

Топ українських страв від Руслана Сенічкіна

На Полтавщині, окрім галушок з грибами та шкварками, телеведучий рекомендує спробувати потрібку (лівер), мандрики - коржики з тіста та сиру та затирку (кочана каша).

На рідній Дніпропетровщині, обожнює шпундру - це підсмажене м’ясо у буряковому квасі, фаршировані гусячі шийки та печінкові паштети. А ось на Житомирщині - фантастичні деруни, особливо в Коростені, столиці цієї страви - говорить ведучий.

Руслан Сенічкін (фото: прес-служба 1+1)

Слобожанщина закохала Сенічкіна товчениками - це шматочки м'яса або риби, зварені в юшці, з маслом та цибулею. Та надзвичайним кендюхом - свинина, смажена з цибулею й перцем. У Ніжині подобаються закрутки з огірків та кабачкова ікра. У Сумах - борщ на буряковому квасі. Говорить, що ніде так смачно не готують печеню з м’ясом, картоплею та квашеною капустою, як на Чернігівщині.

Руслан Сенічкін (фото: прес-служба 1+1)

На Півдні, титульна кухня - страви з риби. Юшка по-миколаївськи, фаршировані баклажани і перці на Херсонщині. А які биточки з бичків в Одесі і тутешній форшмак з сезонної дунайки наприкінці весни - унікальний смак!



У Криму обожнював куштувати бурму, національну кримськотатарську страву у вигляді рулету.

"Мені прийшлася до душі бурма із гарбузом та горіхами, запечена до хрусткої скоринки. Це дуже смачний та ароматний десерт!" - згадує телекулінар.

Руслан Сенічкін (фото: прес-служба 1+1)

Але найбільше Сенічкіну смакують Карпати! Ситний банош з овечою бринзою, гуцульська ковбаса - гурка. Насичений бограч з яловичини, перцю, грибів, цибулі, часника та приправ. Обов’язковий для частування пструг - запечена форель, особливо з білими грибами в сметані. А ще вразили гамбовці. Попри те, що це хрусткі кульки з картоплі - це страва-десерт. Смажиться в олії, а в середині в якості начинки - слива.

Руслан Сенічкін (фото: прес-служба 1+1)