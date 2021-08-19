ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко дал рецепт запеченной в листьях кукурузы: вы обязаны это попробовать

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 19:01
Клопотенко дал рецепт запеченной в листьях кукурузы: вы обязаны это попробовать Фото: Клопотенко дал рецепт запеченной кукурузы (pixabay.com)
Автор: Styler

Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить запеченную в листьях кукурузу с добавлением салями и пармезана.

Рецепт кукурузы в листьях опубликован на сайте Евгения Клопотенко.

"Поэтому запекать будем со слайсами салями и в листьях. Все довольно просто – нужно очистить кочан от рылец, оставив листья. Смазать сливочным маслом, обложить салями и завернуть в листья. Запечь и посыпать пармезаном. Вы просто обязаны это попробовать! В конце лета кукуруза самая вкусная и сладкая, поэтому ловите момент и наедайтесь до следующего года!" - описал рецепт известный повар.

Ингредиенты:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления кукурузы, запеченной в листьях с салями. Включите разогреваться духовку до 180 градусов. Потом отрежьте основу двух початков кукурузы, раскройте их и очистите от рылец. Листья не отделяйте полностью. Натрите зернышки обоих початков кукурузы 50 г сливочного масла, по 25 г каждый. Масло придаст более нежный вкус.

Обложите кукурузу тонкими слайсами салями, это придаст блюду аромат мяса.

Заверните кочаны листьями кукурузы, которые вы отвернули в начале приготовления. Выложите кукурузу в форму и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Готовую кукурузу посыпьте 2 ст. л. тертого пармезана.

Клопотенко дал рецепт запеченной в листьях кукурузы: вы обязаны это попробоватьРецепт запеченной кукурузы с салями и пармезаном от Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Напомним, что Клопотенко дал рецепт потрясающего пирога со сливами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника