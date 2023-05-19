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"Народний" засіб, який вб'є орхідею й інші кімнатні рослини

Які засоби шкідливі для рослин (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Серед популярних "народних" засобів для кімнатних рослин існують такі, які насправді шкодять зеленим друзям. А деякі з них навіть токсичні і здатні просто-таки вбити вазон, а особливо небезпечні вони можуть бути для орхідей.

Про який диво-засіб ідеться - в матеріалі Styler далі.

Мова йде про господарське мило

На просторах інтернету можна знайти поради оброблювати городину, кімнатні рослини, а також орхідеї розчином з сірим 72%-м господарським милом.

Начебто це - прекрасний спосіб боротьби зі шкідниками. Але це не так, мило - дуже шкідливе для рослин.

Чому такий засіб не працює

Тверде мило містить натрієві солі, жирні олії та кислоти, іноді ароматизатори та відбілювачі, і найнебезпечніше - луг. При гідролізі утворює сильну речовину, яка смертельно небезпечна для орхідей.

Фахівці рекомендують запам'ятати раз і назавжди, що орхідеї не люблять лугу. Та й не лише орхідеї. Застосування мила та інших рослинах нічого доброго і корисного не принесе.

На городі велика кількість мильної води, яка проникає в землю, провокує спалювання коренів і просто вбиває все, що посаджено.

Які ще народні засоби сумнівні чи шкідливі

До таких можна віднести сіль, соду, марганцівку, а також дріжджі.

Такі засоби часто можна побачити в рекомендаціях. Звісно, з ними можна експериментувати, але робити це треба в міру. Позаяк сіль і сода можуть зіпсувати склад грунту, марганцівка через вміст калію може нашкодити рослинам, а дріжджі витягують із землі корисні елементи.

Раніше ми писали, які кімнатні рослини можна виносити на вулицю і коли це варто робити.

Крім того читайте, який спосіб поливу шкодить кімнатним рослинам.

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