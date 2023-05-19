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"Народное" средство, которое убьет орхидею и другие комнатные растения

Какие средства вредны для растений (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Среди популярных "народных" средств для комнатных растений существуют такие, которые на самом вредят зеленым друзьям. А некоторые из них даже токсичны и способны просто убить вазон, а особенно опасны они могут быть для орхидей.

О каком чудо-средстве идет речь - в материале Styler далее.

Речь идет о хозяйственном мыле

На просторах интернета можно найти советы обрабатывать овощи на огороде, комнатные растения, а также орхидеи раствором с серым 72% хозяйственным мылом.

Вроде бы это - прекрасный способ борьбы с вредителями. Но это не так, мыло - очень вредно для растений.

Почему такое средство не работает

Твердое мыло содержит натриевые соли, жирные масла и кислоты, иногда ароматизаторы и отбеливатели, и самое опасное - щелочь. При гидролизе образует сильное вещество, которое смертельно опасно для орхидей.

Специалисты рекомендуют запомнить раз и навсегда, что орхидеи не любят щелочь. Да и не только орхидеи. Применение мыла и других растений ничего хорошего и полезного не принесет.

На огороде большое количество мыльной воды, проникающей в землю, провоцирует сжигание корней и просто убивает все, что посажено.

Какие еще народные средства сомнительны или вредны

К таким можно отнести соль, соду, марганцовку, а также дрожжи.

Такие средства часто можно увидеть в рекомендациях. Конечно, с ними можно экспериментировать, но делать это нужно в меру. Так как соль и сода могут испортить состав почвы, марганцовка из-за содержания калия может навредить растениям, а дрожжи вытягивают из земли полезные элементы.

Раньше мы писали, какие комнатные растения можно выносить на улицу и когда это следует делать.

Кроме того, читайте, какой способ полива вредит комнатным растениям.

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