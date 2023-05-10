Народні засоби від колорадського жука: список ефективних методів боротьби

Багато дачників борються з колорадськими жуками тільки за допомогою "хімії", адже думають, що народні засоби тут безсилі. Однак, це не так. Все тому, що комахи пристосовується до будь-яких умов та навіть речовин.
Як без хімії позбутися колорадського жука - читайте на Styler нижче.
Найнадійнішим способом боротьби з колорадським жуком городники вважають збір жуків і личинок із рослин вручну. Однак, щоб полегшити цю важку роботу вигадали різні хитрощі.
Можна висадити трохи старої картоплі збоку, щоб привернути увагу жука й зберегти основні посадки.
Наприклад, перед тим, як молода картопля трохи підросте на грядках, можна висадити неподалік кілька старих катоплин. Коли вони зійдуть, молоде листя переманить жуків з основних посадок. А на невеликій ділянці їх легше збирати для знищення.
Також можна використовувати консервні банки для пасток. Необхідно нарізану часточками картоплю замочити на добу в міцному розчині сечовини (1 склянка сечовини на 1 літр води) і потім розкладають в пастки.
Міняти отруту треба щотижня. Банки-пастки прикопують уздовж картопляних грядок і перевіряють кожен день.
Вважається, що позбутися колорадського жука допомагає листя волоського горіха. Можна зібрати його восени й прикопати на тих грядках, де збираєтесь навесні садити картоплю.
Також можна замочити листя у воді, процідити і обприскати отриманим настоєм паростки картоплі, що зійшла.
Хорошим засобом від колорадського жука в народі вважається посипання картопляних кущів деревним попелом або кукурудзяним борошном. Робити це треба після дощу, на вологе листя.
До того ж можна між грядками з картоплею посадити кріп, календулу, горох, квасолю чи боби. Вважається, що ці рослини відлякують колорадських жуків.
Раніше ми повідомляли, навіщо надрізати картоплю перед посадкою та як правильно це робити.
Також ми писали, чи можна готувати і їсти пророслу картоплю.