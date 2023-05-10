Народні засоби від колорадського жука: список ефективних методів боротьби

Найнадійнішим способом боротьби з колорадським жуком городники вважають збір жуків і личинок із рослин вручну. Однак, щоб полегшити цю важку роботу вигадали різні хитрощі.

Посадіть стару картоплю

Можна висадити трохи старої картоплі збоку, щоб привернути увагу жука й зберегти основні посадки.

Наприклад, перед тим, як молода картопля трохи підросте на грядках, можна висадити неподалік кілька старих катоплин. Коли вони зійдуть, молоде листя переманить жуків з основних посадок. А на невеликій ділянці їх легше збирати для знищення.

Консервні банки

Також можна використовувати консервні банки для пасток. Необхідно нарізану часточками картоплю замочити на добу в міцному розчині сечовини (1 склянка сечовини на 1 літр води) і потім розкладають в пастки.

Міняти отруту треба щотижня. Банки-пастки прикопують уздовж картопляних грядок і перевіряють кожен день.

Листя волоського горіха

Вважається, що позбутися колорадського жука допомагає листя волоського горіха. Можна зібрати його восени й прикопати на тих грядках, де збираєтесь навесні садити картоплю.

Також можна замочити листя у воді, процідити і обприскати отриманим настоєм паростки картоплі, що зійшла.

Попіл або борошно

Хорошим засобом від колорадського жука в народі вважається посипання картопляних кущів деревним попелом або кукурудзяним борошном. Робити це треба після дощу, на вологе листя.

Відлякуючі рослини

До того ж можна між грядками з картоплею посадити кріп, календулу, горох, квасолю чи боби. Вважається, що ці рослини відлякують колорадських жуків.