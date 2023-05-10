Народные средства от колорадского жука: список эффективных методов борьбы

Самым надежным способом борьбы с колорадским жуком огородники считают сбор жуков и личинок из растений вручную. Однако, чтобы облегчить эту тяжелую работу придумали разные хитрости.

Посадите старый картофель

Можно высадить немного старого картофеля сбоку, чтобы привлечь внимание жука и сохранить основные посадки.

Например, перед тем, как молодой картофель немного подрастет на грядках, можно высадить неподалеку несколько старых картофелей. Когда они сойдут, молодые листья переманят жуков с основных посадок. А на небольшом участке их легче собирать для уничтожения.

Консервные банки

Также можно использовать консервные банки для ловушек. Необходимо нарезанный дольками картофель замочить на сутки в крепком растворе мочевины (1 стакан мочевины на 1 литр воды) и затем разлагают в ловушки.

Менять яд нужно еженедельно. Банки-ловушки прикапывают вдоль картофельных грядок и проверяют каждый день.

Листья грецкого ореха

Считается, что избавиться от колорадского жука помогают листья грецкого ореха. Можно собрать его осенью и прикопать на тех грядках, где собираетесь весной сажать картошку.

Также можно замочить листья в воде, процедить и опрыскать полученным настоем ростки картофеля.

Пепел или мука

Хорошим средством от колорадского жука в народе считается посыпание картофельных кустов древесной золой или кукурузной мукой. Делать это нужно после дождя, на влажные листья.

Отпугивающие растения

К тому же можно между грядками с картофелем усадить укроп, календулу, горох, фасоль или бобы. Считается, что эти растения отпугивают колорадских жуков.